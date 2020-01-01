FM Günlükleri - Bölüm 23: Lokum gibi kura

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale giderken eşleşeceğimiz takımları ben seçseydim ancak böyle bir tablo karşımıza çıkardı.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Gün geçmiyor ki gelen kutusuna yeni bir sakatlık haberi düşmesin… Bu sefer de David De Gea, Harry Maguire ve Anthony Martial’in sakatlandığını öğrendik. En azından sadece De Gea, ilk 11’in düzenli oyuncularından olduğu için çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.

Ligdeki 29. maçımızda Çağlar Söyüncü’nün kırmızı kartla oyundan atılmasını fırsat bilerek deplasmanından 3-1’lik net bir galibiyetle evimize döndük.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında ise ’ya “ilk maçtaki olay sadece bir kere olur” mesajını vererek, yürüye yürüye turu geçmeyi başardık.

Daha fazla takım

İspanyol ekibi turnuvanın dışına ittikten sonra yapılan kura çekiminde şansımız fazlasıyla yaver gitti ve çeyrek finalde büyük bir üstünlük sağladığımız ile eşleştik. Yarı finalde ise – eşleşmesinin galibi rakibimiz olacak.

, , ve dörtlüsünün tablonun diğer tarafında olması gerçekten büyük bir şans bizim için.

Erteleme maçımızda bu sezon zaman zaman gördüğümüz saçma puan kayıplarından bir tanesini daha yaşadık ve kendi evimizde Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldık. Bu maçın ardından ikinci sıradaki Liverpool ile oynadığımız maç sayıları 30’da eşitlendi ve son 8 haftaya 74-72’lik üstünlükle girmiş olduk.

Bir sonraki maçta Norwich deplasmanında rakibimiz 2-0 geriye düşüp 2-2’lik eşitliği sağlasa da, bir hata daha yapmadık ve sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldık.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Old Trafford’da karşılaştığımız Chelsea’yi 1-0 mağlup ettik. Şut sayısında geride olmamıza rağmen önemli pozisyonların çoğunu biz bulduk ama Kepa’yı geçemeyince tek farklı galibiyete razı olduk.

Chelsea oynayacağımız rövanş maçını düşünerek yedeklerle çıktığımız lig maçında ’ı 4-0 mağlup ettik. Sakatlıktan dönen Hannibal Mejbri bu maçta da 2 gol atarak maçın yıldızı olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde rövanş maçında ise kendi evimizdeki maça göre gol yollarında çok daha etkiliydik. Stamford Bridge’de de rakibimizi 3-2 mağlup ettik ve adımızı yarı finale yazdırdık. Yarı finalde Atletico Madrid’i saf dışı bırakan Juventus ile eşleştik. Turnuvanın diğer bölümünde ise gerçekleşen İspanya – İngiltere düellosunda kazanan taraf İspanya oldu. Barcelona ve Real Madrid, Liverpool ve Manchester City’yi eleyerek yarı finalin diğer eşleşmesini oluşturdular.

Premier Lig’in 33. Haftasında bu sefer de Dele Alli’nin erken kırmızı gördüğü karşılaşmada deplasmanda ’ı 4-0 mağlup ettik. Liverpool’un da Newcastle deplasmanından puansız dönmesiyle iki takım arasındaki puan farkı 5’e çıktı.

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Ancak puan farkı bizi rehavete sokmuş olacak ki Manchester City deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle dönmekten kurtulamadık.

Bu sezon dördüncü derbide üçüncü kez sahadan yenik ayrıldık. Güç kaybeden ve ligin yedinci sırasında bulunan rakibimiz karşısında düştüğümüz bu durum can sıkmaya başladı.