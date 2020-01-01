FM Günlükleri - Bölüm 22: Adının hakkını verdi

18 Yaş Altı takımında kendini oldukça geliştiren Hannibal Mejbri ilk profesyonel maçında kulüp tarihine geçebileceğinin sinyallerini verdi.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Şubat ayına başlarken Wijndal’ın yokluğun ilk 11’de yer alan Brandon Williams’ın Ocak ayının hem “En iyi oyuncu” hem de “En iyi genç oyuncu” ödüllerini aldığının haberleri geldi. Ben de hezimetine rağmen “Ayın menajeri” seçildim

Premier Lig’in 26. Haftasında şanslı bir galibiyet aldık. Sakatlığını atlatan Wijndal’ın kırmızı kartla oyundan atıldığı ve rakibimizin son dakikada penaltı kaçırdığı maçta ’ı 3-2 mağlup ettik.

Liverpool da deplasmanında 2-0 yenilince 1 maç fazlamızla birlikte rakibimizle aramızdaki puan farkı 5’e yükseldi.

Daha fazla takım

Can sıkıntısından transfer pazarına bir göz attım ve sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuları araştırdım. Takıma layık herhangi bir oyuncu göremedim ama ’nin varlığı dikkatimi çekti.

Arjantinli yıldız ilerleyen yaşına rağmen özelliklerini korumayı başarmıştı. Kendisine sözleşme teklifi sunduk ve olumlu bir yanıt aldık. Ancak bizim verdiğimiz maaşın iki katını önererek Messi’yi takımda tuttu.

Ben de genç oyunculara yönelmeye karar verdim. Aston Villa’dan 18 yaşındaki forvet Louie Barry’yi 5 milyon euro, ’den 18 yaşındaki kaleci Coniah Boyce-Clarke’ı 15 milyon euro ve ’den 19 yaşındaki forvet Sebastiano Esposito ile 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardık. Sezon sonunda takıma katılacak bu isimlerle birlikte 18 Yaş Altı takımında kendini çok geliştiren ve harika maçlar çıkaran Hannibal Mejbri’yi As Kadro’ya dahil ettim.

27. haftada Sheffield United’ı 4-0 yendiğimiz karşılaşmada Mejbri’ye ilk 11’de şans verdim ve genç oyuncu yüzümü kara çıkarmayarak maçı 1 gol – 2 asistle tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında ise ’ya konuk olduk. Tamamen bir faciaya sahne olan karşılaşmayı Emre Mor’un pasını harika bir vuruşla ağlara gönderen Okay Yokuşlu’nun golüyle 1-0 kaybettik. Karşılaşma içinde Mejbri, Martial ve Antony daha ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, Brandon Williams da maçı sakat sakat tamamladı.

Bu esnada Liverpool, erteleme maçında Sheffield United’ı 2-0 yendi ve fark 2’ye düştü.

Bu sezon önceki iki maçta şanssız bir şekilde kaybettiğimiz ile bu sefer Lig Kupası finalinde karşı karşıya geldik. Aynı hataları yapmadığımız karşılaşmayı 4-0 kazanarak hem rakibimizden intikamımızı aldık hem de bu kupayı son üç sezonda ikinci kez müzemize götürdük.

Biz kupa kazanırken, Liverpool da West Ham United ile 1-1 berabere kaldı ve bizim için ekstra bir mutluluk oldu.

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Federasyon Kupası’nda ise şaşırtıcı bir şekilde kendi evimizde uzatma devreleri sonucu ’a 3-2 mağlup olarak erken bir veda yaşadık. Rakibimizin kalemize gönderdiği 5 şutun 3’ü gol olunca, yedek kaleci Dean Henderson yerine Coniah Boyce-Clarke’ı transfer etmemizin ne kadar doğru bir karar olduğunu anladım.

Ligin 28. Haftasında ise konuk ettiğimiz ’ı yine zor geçen bir maçın ardından 3-2 mağlup ettik.

Sezonun kalan kısmında Federasyon Kupası fiyaskosuyla moralleri bozulan kulüp yönetiminin gönlünü Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanarak almaya çalışacağız.