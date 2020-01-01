FM Günlükleri - Bölüm 21: Liverpool üçlemesi

Bu bölümde ezeli rakibimizin önemli bir oyuncusunu kadromuza katarken, rekabete 3 maç daha eklenmiş oldu.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Ligin ikinci yarısı bizim için harika başladı. 20. Haftada ’yi deplasmanda 2-0 yendik. Harikalığın sebebi tabii ki de bu değildi. Stamford Bridge’den ’nin ’u 2-1 mağlup ettiği haberi geldi ve bu sonuçla birlikte fark 3’e düştü.

2022 yılına girdiğimiz bizi çok mutlu eden 3 haber aldık. David De Gea, “Dünyada Yılın En İyi Kalecisi” seçilirken, Mason Greenwood “Dünyanın En İyi 21 Yaş Altı Oyuncusu” ve “Avrupa’nın Altın Çocuğu” ödüllerini kaparak duble yaptı.

Federasyon Kupası üçüncü turunda beklediğimizden çok daha zorlu geçen maçta Barnsley’yi 2-1 yenerek bir üst tura yükseldik.

Daha fazla takım

Lig Kupası Yarı Final ilk maçında ise deplasmanda Liverpool’u 1-0 mağlup etmeyi başararak rövanş maçı öncesi avantajı cebimize koyduk.

21. haftada ise ’i rahat bir maçın ardından 3-1’lik skorla yendik ve Liverpool’un ’a 1-0 mağlup olmasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturduk.

Sahada olduğu kadar masa başında da stratejik düşünmek zorundayım diyerek bir umut Liverpool defansının bel kemiği Virgil van Dijk’a yaptığım teklif kabul edildi ve rakibimizin önemli bir oyuncusu kadromuza katmış olduk. Bu transfer için Liverpool’a 80 milyon euronun yanı sıra Victor Lindelöf’ü gönderdik.

Bu transferin ardından konuk ettiğimiz Brentford’ı Havertz’in golüyle 1-0 mağlup ederek 22. Haftayı da kayıpsız kapadık. Federasyon Kupası dördüncü turunda ise rakibimiz Newport oldu.

Liverpool’un serbest düşüşü devam etti ve kendi evinde ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun moraliyle çıktığımız maçta Watford’ı 2-0 mağlup ederek averaj farkını puan farkına çevirdik.

Watford maçından sonra Everton’ı deplasmanda aynı skorla mağlup ederek serimizi sürdürdük.

Federasyon Kupası’nda ise zayıf rakibimiz Newport’u zorlanmadan 4-0’lık skorla geçtik ve 5. Tura yükseldik. Bu turda rakibimiz oldu.

Lig Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Liverpool ile 1-1 kaldığımız maçta De Gea’nın müthiş kurtartışları bize turu getirdi diyebilirim. Diğer eşleşmede Chelsea’yi kupanın dışına için ile kupa için mücadele edeceğiz.

Önceki bölümlerden anlayacağınız üzere kasada çok paramızın olması bana batıyor. Nereye harcayayım diye düşünürken kendimi ’nın kadrosuna buldum ve Frenkie De Jong’u serbest kalma bedeli olan 234 milyon euroyu ödeyerek kadromuza kattık. Ancak bizi kötü bir sürpriz bekliyordu…

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Bu kariyerin en ağır yenilgilerinden birini Anfield’da aldık. Ligin 25. Haftasında konuk olduğumuz Liverpool’a direnemedik ve sahadan 4-1’lik hezimetle ayrıldık. Van Dijk hamlem gerçekten çok iyi sonuç verdi. Bu stratejik hareketimin böyle bir skorla sonuçlanması hiç de hoş olmadı.

Bu skor bana gösterdi ki şapkamı önüme koyup düşünmem lazım. Bu mağlubiyet hem takımın hem de benim moralimi çok bozdu. Mutlaka yeniden toparlanmamızı sağlayacak fikirler bulmam gerekiyor.