FM Günlükleri - Bölüm 20: Bu nasıl mağlubiyet?

Futbolun her zaman adil olmadığı gerçeği Community Shield'ın ardından lig maçında da maalesef yüzümüze sert bir şekilde çarptı...

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Aaron Wan-Bissaka milli takımdan 1 aylık bir sakatlığa sahip bir şekilde döndü. Gareth Southgate de beni arayıp bu gelişmeden dolayı özrünü diledi.

13. haftada konuk olduğumuz Wolverhampton karşısında belki de sezonun en kötü oyununu oynadık ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldık. Kendi maçını kazanan ise liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonlar Ligi’nde ise iyice rahatladık ve yedeklerle çıktığımız maçta ’yi 3-1 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantiledik. Ancak bu maçta Lautaro Martinez sakatlandı (1,5 ay).

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Ligin 14. Haftasında ise Old Trafford’da ’ı paramparça ettik ve sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldık.

Federasyon Kupası üçüncü turunda Barnsley ile eşleştik. Genç yıldızımız Mason Greenwood ise Kasım ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.

İyi gidişimiz Leicester karşısında da sürdü ve eski gücünü yitiren rakibimizi 4-0’lık skorla sahamızdan uğurladık.

Ve yine deplasmanı ve yine saçma sapan bir puan kaybı… Eski oyuncumuz Ferran Torres’in atılmasından sonra 10 kişi kalan rakibimize karşı isabetli şutlarda 15’e 1’lik bir üstünlük kursak da sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmaktan kurtulamadık. Liverpool da ’ı 2-0 yenince rakibimizle aramızdaki puan farkı 3’e çıktı.

Puan kaybettiğimiz yetmezmiş gibi önemli oyuncularımızdan Owen Wijndal da sakatlar kervanına 1,5 aylığına katılmış oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasındaki son maçımıza yedeklerin de yedekleriyle çıktık ve ’e 2-0 mağlup olduk.

Premier Lig’in 17. Haftasındaki maçı, üç sezon boyunca en çok sinirlendiğim karşılaşma oldu. Baştan sonra üstün oynadık, şutlarda 39’a 4’lük üstünlük kurduk ama rakibimiz iki kere geldi ve 2-0 geriye düştük. Farkı 1’e indirsek de baskımız yeterli olmadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldık.

Maçın etkileri bununla da bitmedi genç yıldız adayımız Antony’nin 2 ay boyunca sahadan uzak kalacağı açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz Liverpool, ’ı 2-1 yendi ve aramızdaki fark 6 puana çıktı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise rakibimiz kuranın en zayıf takımı oldu.

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Lig Kupası çeyrek finalinde ’u deplasmanda 3-1 mağlup ettik ve yarı finalde Liverpool’un rakibi olduk.

Premier Lig’de ilk yarının son iki haftasında önce Sheffield United’ı deplasmanda 3-0, ardından kendi evimizde ’ı 4-1 mağlup ettik.

Bakalım ligin ikinci yarısında Liverpool’la aramızdaki 6 puanlık farkı kapatıp ipi üst üste ikinci kez göğüsleyebilecek miyiz?