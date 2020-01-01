FM Günlükleri - Bölüm 2: Anfield'dan kaçış

Ağustos'u geride bırakırken, ligdeki önemli maçlarda alınan beraberlikler can sıktı. İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise serüven başladı

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Ligin ikinci haftasında karşısında alınan 3-0’lık galibiyet liderliği sürdürmemizi sağlasa da, üçüncü hafta Anfield’da ’a karşı zor anlar yaşadık. Maçı tek cümleyle özetlemek gerekirse; “Ender gelişen Osasuna ataklarının sayısı bile bizim bu maçta yaratmaya yeltendiğimiz tehlike sayısından fazladır” diyebilirim

Klopp’un öğrencileri maç boyunca kurduğu baskıyı gole çeviremedi ve bu zorlu deplasmandan çok önemli 1 puanla eve dönmeyi başardık. Gerçi bu maçta topla daha fazla oynayan takım nasıl biz olduk veya maçın adamı neden De Gea seçilmedi anlamadım. Neyse artık şöyle bir maçta alınan puan her türlü kazançtır diyerek yolumuza devam ediyoruz.

Daha fazla takım

Bu puanı bir hafta sonra ’ı 3-0 yenerek daha da anlamlı hale getirdik. Brighton maçının ardından önce deplasmanına çıktık daha sonrasında ise ezeli rakibimiz ’yi Old Trafford’da konuk ettik. Bu iki maçta alınan 0-0 ve 1-1’lik beraberlikler, puan olarak halimize işlense de ligdeki vasat üstü takımları yenemediğimiz için sezonun geri kalanında aklımızda soru işaretleri yarattı.

Özellikle Manchester City maçında 1-0 öndeyken Lautaro’nun kaçırdığı penaltı ve duraklama dakikalarında Riyad Mahrez’in attığı gol, 2 puan kaybetmemize neden oldu. Aynı zamanda Leicester maçından önce oturduğumuz liderlik koltuğundan bir anda üçüncü sıraya gerilemekten kurtulamadık.

İngiltere Lig Kupası Son 32 Turu’nda eşleştiğimiz ’ı son dakikada Lautaro’nun attığı golle 1-0 mağlup ederek turu geçmeyi başardık ve Leeds United’ın rakibi olduk.

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UEFA ’nde ise Borussia , Kızılyıldız ve ’le birlikte B Grubu’na düştük. Bu turnuvada da gruptaki liderlik için bize en çok sorun çıkartabilecek takım olan Gladbach’ı 2-1’lik skorla geçerek avantajı elimize aldık.

Ağustos ayı ödüllerinde ise “Ayın Menajeri” ödülünde Pep Guardiola’nın gerisinde kalsam da Marcus Rashford “Ayın Genç Oyuncusu” ödülünü almayı başardı. Lautaro Martinez ise “Ayın Oyuncusu” ödülünde üçüncü sırada yer aldı.

Bizi mutlu eden şey ise herhangi bir kulvarda bileğimizi bükebilen bir takımın hala çıkmamış olması. Şunu rahatça söyleyebilirim; artık şampiyonlukta Manchester City ve Liverpool’un sağlam bir rakibi var.