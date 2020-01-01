FM Günlükleri - Bölüm 19: Taktik, sabır, başarı

Yeni transferlerimiz sebebiyle değiştirdiğimiz taktiğimiz, ligin başlarında sıkıntı yaratsa da, oyuncularımızın alışmasıyla birlikte işlemeye başladı.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Ligin beşinci haftasında Stoke City ile konuk olduğumuz karşılaşmayı 5-1 kazanarak yeni taktiğimize alışmaya başladığımızı gösterdik.

Avrupa maceramız ise deplasmanıyla başladı. İstediğimiz üç puanı tek golle aldık ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladık.

Lige geri döndüğümüzde Old Trafford’da karşılaştığımız ’u da rahat bir oyunun ardından 4-1’lik skorla mağlup ederek iyi gidişimizi sürdürdük.

Daha fazla takım

Geçen seneye nazaran daha sağlam yedeklerle çıkacağımız Lig Kupası’nda konuk ettiğimiz Wolverhampton’ı 2-0’lık skorla sahamızdan uğurlayarak tur atladık ve dördüncü turda ile eşleştik.

Geçen sezon flaş skorların altına imzasını atan Brentford deplasmanını kazasız belasız 3-1’lik galibiyetle atlattık ve ’un 2 puan gerisinde ikinci sıradaki yerimizi koruduk.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçımızda ise ’i perişan ettik ve sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldık.

Eylül ayını geride bırakırsan Kai Havertz “Ayın En İyi Oyuncusu”, Antony ise “Ayın En İyi Genç Oyuncusu” ödülünü almayı başardı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ’i konuk ettiğimiz karşılaşmayı 2-0 kazandık ama Saul’ün 3 aylığına sahalardan uzak kalacağını öğrendik. Neyse ki orta saha rotasyonumuz çok sağlam olduğu için İspanyol oyuncunun eksikliğini çekeceğimizi düşünmüyorum.

Dokuzuncu haftada ise her zaman bize zorluk çıkartan takımlar arasında bulunan ’ı deplasmanda 4-0 mağlup ettik ve Liverpool’u ezeli rakibi ’a 1-0 yenilmesiyle birlikte liderliği Klopp’un ekibinden devraldık.

Şampiyonlar Ligi’ndeki en ciddi sınavımızda ise karşısında üstünlüğümüzü koruyamadık ve deplasmanda 1-1’lik skorla evimize döndük. Grup liderliği konusundaki en büyük rakibimiz olan İspanyol ekip karşısında alınan bu puan bize büyük ihtimalle zirveyi getirecektir.

Ligin 10. Haftasında konuk ettiğimiz ’yi ve 11. Haftasında ’ı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek liderliğimizi koruduk.

Lig Kupası’nda ise yine yedeklerle çıktığımız maçta Tottenham’ı 2-1 mağlup ederek adımızı çeyrek finale yazdırdık ve Bournemouth’un rakibi olduk. Tottenham karşısında takıma bu sene dahil olan 19 yaşındaki genç Fransız Noam Emeran attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Geçtiğimiz ay Klopp’a giden “Ayın Menajeri” ödülü Ekim ayında gerçek sahibini buldu ve evimdeki yerini aldı.

Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında ise Atletico Madrid karşısında spektaküler bir skor elde ettik. Rakibimize karşı aldığımız 5-0’lık galibiyet bize gruptan çıkmayı garantilettirdi.

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2 haftalık milli maç arasından önce Premier Lig’in asansör takımlarından Norwich City’yi konuk ettiğimiz maçı da 3-1 kazanarak muazzam formumuzu ve liderliğimizi koruyarak araya girdik.

4-4-2 veya 4-2-4 olarak nitelendirebileceğiniz bu yeni sistem takıma cuk oturmuşa benziyor. Eğer oyuncularımız bu verim düzeyinde oynamaya devam ederse bu sezon önümüzde hiç kimse duramaz.