FM Günlükleri - Bölüm 18: Şehrin öteki tarafı

Bu bölüme alınan kupalardan, kazanılan - kaybedilen maçlardan çok Manchester City'nin yaptıkları damgasını vurdu.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Community Shield maçında karşısında üç sezonun en baskın oyununu oynamamıza rağmen (16-2 şut) Bernardo Silva’nın golüne cevap veremedik ve sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupayı rakibimize kaptırdık.

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında ise ile deplasmanda karşılaştık. Rahat bir maçın ardından rakibimizi 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladık.

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UEFA Süper Kupa finalinde de ’yi son yarım saatte David De Gea’nın harika performansının da etkisiyle sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldık ve bu kupayı üst üste ikinci kez müzemize götürdük.

Her zaman olduğu gibi ligdeki maçı yine sezonun ilk 3 haftasına denk geldi. Rakibi yensek de önümüze hakem engeli çıktı. Attığımız 2 golün verilmediği maç 1-1 sona erdi ve elimizdeki üç puan çalındı.

Fikstür çekiminde bize bir komplo kurulduğu üçüncü haftada da Chelsea deplasmanına çıkmamızla tescillendi. UEFA Süper Kupa maçında olduğu gibi yine sahneye David De Gea çıktı ve Stamford Bridge’den 1-0’lık altın değerinde bir galibiyetle döndük.

Bu maçın ardından Lig Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu. Tabii ki Lig Kupası’nda sürüsüne bereket alt lig takımı olmasına rağmen bizim şansımıza Wolverhampton karşımıza geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde ise D Grubu’nda , 04 ve ’le eşleştik. Yine çok kolay gruplar varken, nispeten zor bir gruba düştük.

Ligin dördüncü haftasında ’ı konuk ettik ve beklenmedik bir puan kaybı yaşadık. Rakip kaleci Guaita’nın harikalar yarattığı maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Neyse ki rakiplerimiz de bizden farklı durumda olmadığı için puan farkı açılmadı.

Gururumuz Mason Greenwood bu sezona ödüllü başladı ve Ağustos ayında “Ayın Genç Oyuncusu” seçildi.

Eylül ayının başlamasıyla transfer sezonu sona erdi ve milli maç arasına girildi. Transfer döneminde özellikle Manchester City’nin hamleleri dikkat çekti.

Leroy Sane ve Joao Cancelo ’nın, Raheem Sterling ve Kevin De Bruyne ’in, Sergio Agüero ise PSG’nin yolunu tuttu.

James Milner, Divock Origi ve Alex Oxlade-Chamberlain’i gönderen Liverpool ise ’den Fabian ile ’dan Maxi Gomez’i kadrosuna kattı.

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Hugo Lloris, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso ve Eric Dier ile yollarını ayıran ; Marcelo Brozovic, Rafa, Josh Harris, Fedor Chalov, Gonzalo Martinez ve Emil Audero ile anlaşarak transfer dönemini hareketli geçirdi.

Diğer bir iddialı takım de Jorge, Nathan Ake ve Lisandro Martinez hamlelerini yaptı. Londra’nın mavi tarafı Chelsea ise Diogo Jota, Adnan Januzaj ve Ricardo Pereira ile sözleşme imzaladı.

Manchester City’nin hamleleriyle ligin dengeleri tamamen değişti diyebiliriz. Bakalım bu sene rakibimiz kim olacak?