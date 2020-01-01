FM Günlükleri - Bölüm 17: Beklenmedik kupa

Başarılı bir sezonun ardından oyuncularım tatilde dinlenecek derken, değişmiş formatıyla FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası karşımıza çıktı.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Sezonun bitmesinin ardından hiç aklımda yokken düşen üçüncü takım olan ’ın önemli oyuncularından Pierre-Emile Hojberg’in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin sadece 23 milyon euro olduğunu görünce kazanılan şampiyonluklardan dolayı kasanın iyice dolmasıyla birlikte alternatif bir isim olarak kadromuza katmaya karar verdik.

Bu transferden sonra normal şartlar altında Aralık ayında sadece 2 gün sürmesini beklediğim Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın formatının ve tarihinin değiştiğini öğrendim. 24 takımın katıldığı bu yeni formatta 3’er takımdan toplam 8 grup oluşturuldu. Biz de B Grubu’nda ’dan Cruz Azul ve ’den Ulsan ile eşleştik.

Satmayı düşünmediğim ama süre almadığı için mutsuz olan Tyrone Mings, 20 milyon euro karşılığında ’ın yolunu tuttu.

Daha fazla takım

Transfer bütçemizin 300 milyon eurodan fazla olması nedeniyle Joao Felix’e teklif sunduk. Tam sözleşmeyi imzalıyoruz derken devreye girdi ve genç Portekizli oyuncuyu 165 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın ilk maçında Cruz Azul’u 13-0’lık skorla hezimete uğrattık. 5 gol ve 3 asistle oynayan Mason Greenwood maçın yıldızı oldu. İkinci maçta da süre almayan oyuncuları sahaya sürdüm ve Ulsan’ı 5-1’lik skorla geçerek B Grubu’nu lider bitirdik.

Gruplarını lider bitiren , , , Flamengo, , Corinthians ve da çeyrek finale yükselen diğer takımlar oldu.

Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde Brentford, takımımın üçüncü sağ beki olan Ethan Laird’e 30 milyon euroluk bir teklif sundu. Havadan gelecek transfer bütçesine hayır diyemeyeceğim için Laird’in Brentford’a gitmesine izin verdim.

Çeyrek finalde oyuncularım maçın sonlarına doğru yorgunluktan dolayı sahada yürümeye başlasa da Bayern Münih’i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldik. Yarı finalde Atletico Madrid’i 4-0 mağlup eden Liverpool’la eşleştik. Turnuvanın diğer yarı finalinde Real Madrid ile Barcelona “El-Clasico”da karşı karşıya gelecek.

Kasamız iyice şişince serbest kalma bedeli çok uçuk olmayan oyunculara yöneldim ve Leipzig’in genç stoperi Dayot Upamecano’yu 99 milyon euro bonservis bedeliyle kadromuza kattık.

Transferlerimiz bununla kalmadı ve ’un gol makinesi Erling Haaland’ı 110 milyon euroya transfer ettik. Bu sene tek forvetli sistemden vazgeçmek zorunda kalacağım gibi görünüyor. Nasıl olsa bütün kupalar kazanıldı. Daha farklı şeyler denemekten zarar gelmez.

Yarı Final maçında beklenen rahat bir oyun sonunda Liverpool’u 3-1 mağlup ederek finale yükseldik. Finaldeki rakibimiz Barcelona’yı uzatma devreleri sonucu 1-0 yenen Real Madrid oldu.

Laird’den sonra revaçta olan genç oyuncularımızdan Tahith Chong 35 milyon euroya Tianjin’e, Angel Gomes ise 30 milyon euroya Stoke City’nin yolunu tuttu.

Üçüncülük maçında Barcelona, Liverpool’u 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Real Madrid’le oynadığımız final karşılaşması ise 2 sezondur en şanslı/şanssız olduğum maçtı diyebilirim. Maçta önce Greeenwood, ardından Aaron Wan-Bissaka sakatlandı. Aksilikler bununla da sınırlı kalmadı ve Bruno Fernandes kırmızı kartla oyundan atıldı. İstatistikler birbirine yakın görünse de sadece 2 atağımın gösterilmeye değer bulunduğu maçın normal süresi ve uzatma devreleri 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Penaltı vuruşlarında ise kusursuz bir performans sergileyince ve Real Madrid beşinci penaltı vuruşundan yararlanamayınca kupa De Gea’nın ellerinde havalandı.

Mason Greenwood ise turnuvanın hem gol kralı hem de en iyi oyuncusu olarak göğsümüzü bir kez daha kabarttı.

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Sezon öncesi Real Madrid’in transfer atakları dikkatimi çekti. İspanyol dev, Manchester City’den hem Kevin De Bruyne’ü hem de Raheem Sterling’i kadrosuna kattı. Manchester City bu paraların bir kısmını bizim önemli oyuncularımızdan Bruno Fernandes için kullandı. Gelen 100 milyon euroluk teklif bana kalmadan yönetim tarafından kabul edildi ve Portekizli oyuncumuzla vedalaşmak zorunda kaldık.

Bukayo Saka’yı da 40 milyon euro karşılığında ’a gönderdikten sonra ’tan genç yıldız adayı Antony’yi 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettik. Beklediğimi bir türlü alamadığım Kristoffer Ajer ise 27 milyon euro ödeyen Leipzig’in yolunu tuttu.

Şimdi önümüzde önce Manchester City ile oynayacağımız Community Shield ve rakibimizin olduğu bir UEFA Süper Kupa maçı bulunuyor. Bakalım takımım yeni taktiğime alışabilecek mi?