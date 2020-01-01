FM Günlükleri - Bölüm 16: Müzemizde yer kalmadı

Sir Alex Ferguson'ın gidişinden sonra eski günlerini mumla arayan Manchester United, artık hem İngiltere'nin hem de Avrupa'nın en büyük kulübü...

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Federasyon Kupası Yarı Final maçında Wolverhampton’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldik. Diğer yarı final maçında , normal süresi 1-1 biten maçın ardından seri penaltı atışları sonucunda ’u saf dışı bırakarak ikinci finalist oldu.

Ligde ise bitime 4 hafta kala Swansea ve ’ın düşeceği kesinleşti.

33. hafta maçında ’i 1-0 geriye düştüğümüz maçta yaptığım oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle 3-1 yendik ve önemli bir üç puanı cebimize koyduk.

Daha fazla takım

Ancak bir sonraki hafta ile kendi evimizde beklenmedik bir şekilde 0-0 berabere kaldık. Neyse ki de deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı ve büyük bir kayıp yaşamamış olduk.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında konuk ettiğimiz ile 3-3 berabere kalarak avantajı tamamen rakibe kaptırdık. Diğer yarı final maçında Liverpool, ’u 5-1’lik skorla paramparça etti ve final için büyük bir adım attı.

Ligdeki erteleme maçında ise Manchester City deplasmanda ’u 1-0 yendi ve iki takım 34 maçta eşitlendi. Bu da son 4 haftaya rakibimizin 4 puan önünde girdiğimiz anlamına geldi.

Kritik randevu için ligin 35. haftasında Anfield çimlerine ayak bastık ve Liverpool ile 1-1 berabere kalarak çok önemli bir puan almış oldu. Manchester City ise ’ı 2-1 yendi ve iki takım arasındaki puan farkı 2’ye düştü.

Şampiyonlar Ligi rövanş maçında kendi evimizde yapamadığımızı deplasmanda yaptık ve Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek finale adımızı yazdırdık. Rakibimiz ise ikinci maçta Juventus’a 2-0 yenilse de ilk maçtaki skor Klopp’un ekibini finale taşımaya yetti.

Ve geldik şampiyonluk düğümünün çözüleceği maça… Son 2 sezonda kupalara ambargo koyan iki Manchester ekibi Old Trafford’da düelloya çıktı. Agüero’nun maçın başında attığı golle 1-0 geriye düştük. Ancak çok çabuk bir reaksiyon göstererek beraberliği yakaladık ve ikinci yarıda Mason Greenwood sorumluluğu yine üstlendi. Genç yıldızın golü hem 3 puanı hem de sezonun bitimine 2 maç kala 5 puanlık farkı getirdi.

Üst üste ikinci evimizde oynadığımız maçta ’ı 2-0 mağlup ettik ve şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bunun yanında oynayacağımız iki final öncesi maçına tamamen yedeklerle çıkma şansımız doğdu. Tamamen kadroya giremeyen oyuncularla oynadığımız maçta Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldık ve ligi zirvede tamamladık.

Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde “Yılın Oyuncusu” Mohamed Salah olurken, “Yılın Menajeri” ödülünü bana verdiler (Zahmet oldu).

Sezonun en iyi 11’ine tam 8 oyuncu sokmayı başardık. De Gea, Wijndal, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka, Camavinga, Saul ve Greenwood’u tebrik ediyorum.

Federasyon Kupası finalinde bulduğumuz fırsatları iyi değerlendirdik ve Chelsea’yi 2-1 mağlup ederek geçen sezon yarı finalde elendiğimiz kupayı müzemize götürdük.

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Sezonun en büyük finali ise ’daydı… Liverpool karşısında son dakikalarda yediğimiz golle 1-0 geriye düşsek de pes etmedik ve bitime saniyeler kala eşitliği sağladık. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı ve şampiyon seri penaltı atışlarına kaldı. İki takım da ilk 5’er penaltıda 3’er gol bulduktan sonra kaleciler ve direkler devreye girdi. Üst üste 6 penaltı kaçtıktan sonra Kristoffer Ajer son noktayı koydu ve Saint Petersburg’da tezahüratları yükseldi.

Geçen sezon kazanılan kupaların ardından rüştümüzü ispat etmemiz için hem İngiltere’nin hem de Avrupa’nın en büyüğü olmamız gerekiyordu. Bunu da başardık. Teşekkürler çocuklar; hepinizle gurur duyuyorum.