FM Günlükleri - Bölüm 15: Fırtına öncesi sessizlik

Her şeyin belli olacağı zamanlara gelmeden önce rahat bir fikstürden geçtiğimiz bu dönemi hasarsız kapattık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Premier Lig’in 30. haftasında formda oyuncumuz Mason Greenwood’un hat-trick yaptığı maçta Swansea’yi 6-0 mağlup ederek liderliğimizi sürdürdük. Deplasmanda ’e 2-0 yenilen ise matematiksel olarak şansını sürdürse de şampiyonluk denkleminden çıktı diyebiliriz.

Lig Kupası finalinde ise ’ı uzatma devreleri sonucunda 2-1 mağlup eden şampiyonluğa ulaştı. Yerel kupalara iki Manchester ekibinin ambargo koyduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz.

Daha fazla takım

İlk sezonda yakınından bile geçmediğimiz kura şansının bu sezon bizim yanımızda olmasından dolayı şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final aşamasında dev kulüpler arasından bize denk geldi.

Norwich’i deplasmanda 2-0 mağlup edip yarı finale yükseldiğimiz Federasyon Kupası’nda ise Liverpool ve varken, kendi evimizde Wolverhampton ile oynayacağız.

Bu esnada Manchester City erteleme maçında Brentford ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Brentford, ligin ikinci yarısında Chelsea, Liverpool, ve Manchester City karşılaşmalarından topladığı puan sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Mart ayı ödüllerinde ise 3’te 3 yaptık. Mason Greenwood hem “Ayın En İyi Oyuncusu” hem de “Ayın En İyi Genç Oyuncusu” ödüllerinin sahibi olurken, ben de üst üste ikinci kez “Ayın Menajeri” ödülünün oylamasında zirveye çıktım.

31. haftada yine Mason Greenwood’un golleriyle Wolverhampton’ı 2-0 mağlup ettik. Manchester City’nin deplasmanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından, 1 maç fazlamız da olsa fark 7 puana çıktı.

Benfica ile oynadığımız ilk maçta şutlarda 33’e 3’lük bir üstünlük kursak da bunu skora istediğimiz şekilde yansıtamadık ve karşılaşma 1-0 üstünlüğümüzle sona erdi.

Lige geri döndüğümüzde ilk yarıda olduğu gibi ’a bir kez daha 6 gol atmayı başardığımız maçta rakibimizi 6-2 mağlup ettik etmesine ama mücadelede hat-trick Anthony Martial’in sahalardan 5 haftalığına uzak kalacak olması moralleri bozdu.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında ise 2-0 öne geçtikten sonra büyük bir rehavete kapıldık ve Rafa’nın gollerine engel olamadık. 2-2’lik skor bizi yarı finale taşımaya yetse de ikinci yarıdaki oyun beni hiç mutlu etmedi. Bunu da oyuncularıma sert bir şekilde söyledim.

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’i eleyen ’le eşleştiğimiz turnuvanın diğer yarı finalistleri PSG’yi turnuvanın dışına iten Liverpool ile Manchester City’yi penaltılarla saf dışı bırakan oldu.

Ve artık sezonun son dönemecine giriyoruz. Önümüzde iki Real Madrid maçının yanı sıra Wolverhampton, Arsenal, Liverpool ve şampiyonluğun düğümünü çözecek Manchester City maçları bulunuyor.

Fikstüre bakınca içim daralıyor ama bunun da üstesinden geleceğiz.