FM Günlükleri - Bölüm 14: Nöbetçi golcü

Bu bölümün yıldızı şüphesiz Mason Greenwood... Genç yıldız adayı kazandırdığı 9 puanın yanı sıra, Federasyon Kupası'nda da çeyrek finali getirdi.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Deplasmanda Brentford ile 0-0 berabere kaldık. Bu beklenmedik puan kaybı bize liderliğe mal oldu ve ’nin gerisine düştük.

23. haftada ise rakibimiz ’dı. Old Trafford’daki maçı rahat bir oyun sonrası 3-0 kazandık ve ’un Manchester City’yi 4-0 yenmesinin ardından yeniden liderliğe yükseldik.

Bir sonraki hafta ise ’ye konuk olduk. Deplasmanda alınan 1 puana üzülmeden evimize döndük. Ancak maçın ardından gelen haber morallerimizi çok bozdu. Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan David De Gea’nın 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını öğrendik.

Daha fazla takım

Chelsea maçının ardından karşısında aktif bir dinleme yaptığımız karşılaşmayı 3-0 kazandık.

De Gea’nın sakatlığı ve Williams’ın verilen şansları değerlendirememesi bitti dediğimiz transfer gündemini yeniden açmamıza neden oldu. Burnley’de üzgün olduğunu gördüğüm Nick Pope’u cüzi bir miktar olan 10 milyon euro karşılığında kadromuza kattık. Sol bek yedeği olarak ise hızıyla bu takıma çok şey vereceğini düşündüğüm Alphonso Davies’i ’ten kiraladık.

26. haftada ’ı zaman zaman zorlansak da 2-0’lık skorla geçmeyi bildik. Bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi serüveni kaldığı yerden devam etti. Son 16 turu ilk maçında ’a 1-0 mağlup olmadan kurtulamadık. Maçtan sonra rakip kaleci Schwolow’u bizzat tebrik ettim. Gerçekten harika bir performans sergiledi ve galibiyetin mimarı oldu.

Bu esnada Manchester City, erteleme maçında Fulham’ı 3-1 yendi ve maç sayılarımızla birlikte puanlarımız da eşitlendi.

Ligin kader maçlarından biri Hotspur Stadyumu’nda oynandı. Hataların telafisinin çok olacağı bu haftalarda Tottenham deplasmanında “nöbetçi golcü” Mason Greenwood’un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan elde ettik.

Bir sonraki hafta ’ı yine Greenwood’un golüyle mağlup ederek liderliğimizi sürdürdük.

Greenwood’un bu performansına kayıtsız kalınmadı ve yıldız adayımız Şubat ayında “Ayın en iyi genç oyuncusu” ödülünün sahibi oldu. Ben de “Ayın menajeri” ödülünü evime götürdüm.

Federasyon Kupası 5. Tur maçında Fulham deplasmanında ilk yarı 3-0 önde kapattık. Tam ikinci yarı güle oynaya sahada takılalım, dinlenelim derken maç bir anda 3-3’e geldi. Ancak sahneye yine Mason Greenwood çıktı ve 89. dakikada attığı golle takıma turu getirdi. Kura çekiminde ise beni çok şaşırtan bir olay gerçekleşti. Normalde kuradaki en ters veya en güçlü takım bize denk gelirken, bu sefer son 8 takım arasındaki tek Championship ekibi olan Norwich’le eşleştik.

Premier Lig’in 29. haftasında ise Leicester’ı deplasmanda yine Greenwood’un golüyle 1-0 mağlup ettik. Bu skorla galibiyet serimizi 5 maça çıkardık.

Dikkatimi çeken bir diğer şey ise Brentford’ın aldığı galibiyetler oldu. Ligin yeni ekibi önce Chelsea’yi kendi evinde, ardından Liverpool’u deplasmanda 4-1’lik skorlarla geçmeyi başardı.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Wolfsburg karşısında öldük öldük dirildik. Yine Schwolow’un harikalar yarattığı maçta rakibimizi uzatma devreleri sonucunda 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardık.

Geçen sene kazanamadığımız üç kupada da iddiamızı sürdürüyoruz. Bakalım hangileri sezon sonunda müzemizdeki yerini alacak?