FM Günlükleri - Bölüm 13: Nokta transfer

Yeni transferlerimizden Owen Wijndal, bize büyük bir gurur yaşatırken; sezonun ikinci yarısı için son bir takviye daha yaptık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Lig Kupası’nda elenmenin iyi yanlarından biri özellikle Kasım ve Aralık aylarında yoğunlaşan fikstürden kurtulmak oldu.

Ligin 18. haftasında ’ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti daha değerli kılan detay ise ’nin ile 1-1 berabere kalması oldu.

Daha fazla takım

İlk yarının son haftasında ise deplasmanda zorlu geçen bir maç sonunda ’ı da 2-0’lık skorla geçtik. Haftanın maçında Manchester City, ’u 2-0 mağlup ederek 2019-20 sezonunda yenildiği maçların intikamını aldı.

Bu sonuçların ardından 1 maç fazlamızın olduğu Manchester City’nin 4 puan önünde Premier Lig’de 2019-20 sezonunun ilk yarısını lider tamamladık.

Ama maalesef Pickford’ın harikalar yarattığı maçta konuk ettiğimiz ’la 0-0 berabere kalarak avantajımızı yitirmekten kurtulamadık.

Bu esnada “Dünyada Yılın Takımı” belli oldu ve yaz dönemi transferlerimizden Owen Wijndal, ilk 11’de bizi temsil etmeyi başardı. David De Gea ise yedeklerde yer aldı.

Yedek oyuncularla çıktığımız Federasyon Kupası 3. Tur maçında Rotherham ile Old Trafford’da 0-0 berabere kaldık. Geçtiğimiz sezon harikalar yaratan yedeklerim bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. Tekrar maçında sürpriz yaşamamak adına as kadroyla sahaya çıkıp rakibimizi deplasmanda 4-0 mağlup ettik ve 4. turda bizi Lig Kupası’ndan eleyen ’nin rakibi olduk. Bu sefer aynı hatayı yapmadık ve deplasmanda aldığımız 2-0’lık galibiyetle son 16 takım arasına adımızı yazdırdık.

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Lige 1-0’lık Bournemouth galibiyetiyle döndük. 21. haftanın diğer karşılaşmalarında Manchester City deplasmanda ’le; Liverpool ise kendi evinde ile 0-0 berabere kaldı.

Benim yönettiğim bir takımda herhangi bir transfer döneminin sakin geçmesi söz konusu bile olamaz. Luke Shaw’u 15 milyon euroya ’ya, sakatlıklarından bıktığım Ferran Torres’i 50 milyon euroya ’a ve Daniel James’i 20 milyon euroya ’ya sattım. Gelen bu paralarla McTominay’in de gitmesiyle birlikte rotasyonun daraldığı orta sahaya Leverkusen’den Kai Havertz’i 94 milyon euroya transfer ettik.

Ve sahne artık tamamen oyuncularda… Sezonun ikinci yarısına lider girdik; bunu mutlaka korumamız gerekiyor… “O sene, bu sene”…