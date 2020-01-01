FM Günlükleri - Bölüm 12: Seri sona erdi

Gerçek hayatta Liverpool'un yaşadığını oyunda biz de yaşadık ve yenilmezlik serimiz Watford deplasmanında son buldu.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Sezonun en iyi maçlarından birini 11. hafta maçında oynadık. ’ı konuk ettiğimiz Premier Lig maçını 6-0 kazanırken, rakibimizin kalesine tam 41 şut gönderdik. Şampiyonlar Ligi’nde ise Old Trafford’daki maçını 4-0 kazanmayı başardık.

Premier Lig’de 2020-21 sezonun flaş ekiplerinden deplasmanında rakibimizi 1-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan kazandık. de Leicester ile 1-1 berabere kalınca iki takım arasındaki averaj farkı puan farkına dönüştü.

Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 1 aylık bir süre varken Borussia , bu sezon pek de forma şansı vermediğim Scott McTominay’e 35 milyon euroluk bir teklif sundu. Tarafların anlaşmasının ardından transfer tamamlanmış oldu.

Daha fazla takım

Geçen sezon yenemediğimiz takımlar arasında bulunan ’i konuk ettiğimiz karşılaşmada yine 3 puanı alamadık ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldık. Neyse ki hem Manchester City (Brentford 1-1) hem de ( 2-2) puan kaybedince kayıp yaşamadan haftayı atlattık.

Avrupa serüvenimizin beşinci maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak son hafta öncesi korkulu bir rüya görmekten kurtulduk. Ancak maçın ardından David De Gea’nın 1,5 ay, Ajer’in ise 3 ay sahalardan uzak kalacağını öğrendim. Bakalım İspanyol kalecinin yerini Dean Henderson ile doldurabilecek miyiz?

14. haftada Wolverhampton deplasmanında ise tarihi bir geri dönüşe imza attık. Sakatlar ve yorgunluklar derken Marcus Rashford sahneye çıktı. Genç yıldız önce 90+1 ardından 90+3’te attığı gollerle takıma 3 puanı getirdi.

Federasyon Kupası 3. Tur maçında Championship ekiplerinden Rotherham’la eşleştik.

Ağustos ayından sonra Kasım ayında da “Ayın Menajeri” ödülü sahibi ben oldum.

15. haftada Swansea’yi 4-1, 16. haftada ise Leicester’ı 2-0 mağlup ederek iyi gidişimizi sürdürdük. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son maçında ile 1-1 berabere kalarak H Grubu’nu zirvede tamamladık. Son 16 turundaki rakibimiz ise Alman ekip oldu.

Haberin devamı aşağıda

Ligdeki ilk yenilgimiz ise deplasmanında geldi. 17. hafta maçında rakibimize 1-0’lık skorla mağlup olduk ve geçtiğimiz sezondan devam eden 18 maçlık yenilmezlik serimiz sona erdi.

Bu performansın ardından oyuncularıma hiç de ılımlı bir şekilde yaklaşmadım. İzinleri iptal ederek herkesi antrenmana çağırdım. Hataların mutlaka bir bedeli olmalı…