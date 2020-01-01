FM Günlükleri - Bölüm 11: Sözleşmeyi kaptık

Başarılarıma kayıtsız kalamayan Manchester United yönetimi ile yolculuğumuza en az 4 yıl daha devam etme kararı aldık.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Çok atıp çok yiyen, yüksek tempo sebebiyle çabuk yorulan takım yapısında birkaç değişiklik yaparak ligin beşinci haftasında karşısına çıktık. 1-0 kazandığımız karşılaşmada bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik ama pozisyon da vermedik. Şimdilik bu yapıda devam etme kararı aldım. Bakalım neler olacak?

Şampiyonlar Ligi maceramız da maçıyla başladı. Yeni transferlerden Owen Wijndal, ne kadar doğru bir tercih olduğunu bu maçta da gösterdi ve atılan 2 gole de katkı verdiği karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, özlediğimiz arenaya 3 puanla başladık. Değişen taktiklerle birlikte yine gol yemeden bir maçı tamamladık ve rakibimize karşı şut sayılarında 24’e 3 üstünlük kurduk.

Premier Lig’in altıncı haftasında sezon başında iki kupayı da elinden aldığımız ile deplasmanda karşılaştık. Her zaman olduğu gibi üstün oynayan taraf rakibimiz olsa da ilk kez onlara karşı bir maçı gol yemeden tamamladık ve önemli bir puanı cebimize koyduk. Herhalde 0-0 biten bir maç beni daha fazla mutlu edemezdi.

Daha fazla takım

Hatırlarsanız bir önceki bölümde fikstür yoğunluğu nedeniyle kiralık transferlere yöneldiğimi yazmıştım. Bütün o yaptığım transferler takvimdeki sıkışıklığı başka bir yolla da olsa çözdüler. Nasıl mı?

Lig Kupası 3. Tur maçında ’ye normal süresi 2-2 biten maçın ardından seri penaltı atışlarıyla elenerek…

Bu sezon aldığımız ilk yenilginin ardından ’yi konuk ettik. Maçtan önce Massimiliano Allegri beni ve takımımı küçümseyecek açıklamalarda bulundu. Ben de bana yöneltilen soruya sahada cevap vereceğiz demiştim. Oyuncularım beni haksız çıkarmadılar ve rakibimizi 1-0 mağlup ettik. Allegri de yeni geldiği bir ligde böyle ileri geri konuşmaması gerektiğini anlamıştır diye düşünüyorum.

Chelsea maçından 1 gün sonra yönetim bana yeni bir sözleşme teklif etti. E tabi biz de bu yola “Sir” unvanını almak için çıktık. Şartlara bakmadan 4 yıllığına kendimi kulübüme bağlayan imzayı attım.

Artık sözleşme rehaveti mi bilemediğim etkiler sebebiyle önce Şampiyonlar Ligi’nde ’a deplasmanda 2-0 mağlup olduk. Ardından ligin sekizinci haftasında ile deplasmanda 2-2 berabere kaldık ve liderliği Manchester City’ye kaptırdık.

Moralimizi düzeltecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı ve ligin yeni ekiplerinden Brentford imdadımıza yetişti. Old Trafford’da 2-0 kazandığımız maçta, rakibimizin tek şutu 90+2. dakikada geldi. Ben bu yeni oyun anlayışını çok sevdim. Aradaki küçük yol kazaları hariç rakiplerimize gol sevinci yaşatmıyoruz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçımızda Türk Telekom Arena’da ’ı 4 dakika arayla bulduğumuz gollerle 2-1 mağlup ederek çok önemli bir üç puan elde etmeyi başardık.

Premier Lig’in 10. haftası ise senaryosu benim tarafımdan yazılmış bir film gibiydi. Önce Manchester City, kendi evinde Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı. Ardından , deplasmanda ’a 1-0 mağlup oldu. Biz de aşırı zorlandığımız maçta ’ı deplasmanda 1-0 yendik ve 8 puanlık bir galibiyet elde ettik.

2020’nin Ekim ayına veda ederken liderlik tekrar bizim oldu. Hazır yarıştığımız kulvar sayısı azalmışken bu avantajı kullanmak gerek, değil mi?