FM Günlükleri - Bölüm 10: Son rötuşlar

Premier Lig'de 2020-21 sezonu başladı, transfer dönemi ise sona erdi. Fikstürün yoğunluğunu düşünerek takıma son eklemeleri yaptık; artık hazırız.

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Ligin ikinci haftasında deplasmanında rakibe şans vermediğimiz karşılaşmayı 2-0’lık net bir skorla kazanmayı başardık. Akıllar gelecek hafta oynanacak maçında olduğu için alınan skor bize yetti.

2020-21 sezonunun ilk derbisinde Liverpool’u Old Trafford’da konuk ettik. Sezona harika bir giriş yapan James Maddison’ın attığı gole 1-0 öne geçsek de Roberto Firmino skora denge getirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan öğrencilerim önce Saul ardından Martial’in attığı gollerle durumu 3-1 yaptı. Duraklama anlarında Salah’ın golü skoru değiştirmekten öteye gidemedi. Ve iki sezondur Liverpool’a karşı kurduğumuz üstünlüğü devam ettirip maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardık.

Daha fazla takım

Maçın ardından önce Lig Kupası kuraları çekildi ve ortalık Championship, 1. Lig ve 2. Lig takımları kaynarken biz yine Premier Lig ekiplerinden Burnley’yi bulmayı başardık. Hem de deplasmanda…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise birinci torbadan katılığımız kura çekimi sonrası , ve ’la birlikte H Grubu’nda yer aldık.

Lige geri döndüğümüzde milli maç arasından önceki son maçta karşımızda ’ı bulduk. Beklenenden zor geçen karşılaşmayı 3-2 kazanarak liderliğimizi korumayı başardık.

Lige 4’te 4 ile başlamamıza kayıtsız kalamayanlar, Ağustos ayında “Ayın Menajeri” ödülünü bana layık gördüler. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen sezon hakkımı çok yediklerini onlar da fark etmiş olacak ki sezonun başında işleri sıkı tutmaya başladılar.

Transferin son günlerinde ise Premier Lig ekipleri biz de dahil olmak üzere atağa kalktık. Kupaların takvime dahil olmasıyla birlikte kondisyon sorunlarını önlemek amacıyla kiralık oyunculara yöneldim ve kiralık listesindeki oyunculardan Carles Alena ( ), Jesus Vallejo ( ), Luca Pellegrini ( ), Callum Hudson-Odoi ( ) ve Joe Willock ( ) ile sözleşme imzaladık.

Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden Chelsea ise Flamengo’dan GabiGol, ’den Thomas Partey ve ’den Leon Bailey’yi transfer etti.

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Wijnaldum’u Real Madrid’e, Lovren’i ise ’a gönderen Liverpool, Aston Villa’dan Jack Grealish’i 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Transfer döneminin sona ermesiyle en çok para harcayan takımlar da açıklandı. Listenin en tepesinde Chelsea bulunurken, PSG ikinci, biz ise üçüncü sırada yer aldık. Aynı zamanda Premier Lig’de 2020-21 sezonunda oyuncularına en çok maaş veren takım da biz olduk.

Umarım bu paraların hakkını veririz. Yoksa yönetimle aram bozulabilir. Gerçi sezona iki kupayla başladık. Azıcık da olsa kredim vardır diye düşünüyorum.