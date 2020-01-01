FM Günlükleri - Bölüm 1: Kusursuz başlangıç

Koronavirüs salgını nedeniyle futboldan uzak kaldığımız bu günlerde yapılacak en iyi şeylerden biri eski bir dostla yeniden buluşmaktı...

FM GÜNLÜKLERİ | Can Doğan

Evde vakit geçirmenin en keyifli yollarından biri her zaman oyun oynamak olmuştur. Sorumlu her bireyin yapması gerektiği gibi evden çıkmadığımız bu dönemde uzun zamandır ayrı kaldığım Football Manager 2020'yi indirmek ilk işim oldu. Hangi takımı seçsem diye düşünürken, büyük takımlarla oynamayı çok sevmesem de eski günlerine döndürmek istediğim bir takım vardı...

Lig şampiyonluğu olmadan geçen yedinci sezonun ardından en azından sanal ortamda kulübün başarı kazanması için Ole Gunnar Solskjaer’den özür dileyerek kulübün başına geçtim.

Daha ilk takım toplantısında kulübün içine işlemiş umutsuzluk dikkatimi çekti. Toplantıda şampiyonluk yarışında olabileceğimizi söylediğim zaman sadece David De Gea ve Eric Bailly benim fikrime katıldı. Bununla bağlantılı olarak zaten takıma yeni gelip kaptan olmasını çok da benimsemediğim Harry Maugire’dan kaptanlığı alıp David De Gea’ya verdim.

Daha fazla takım

İlk transfer hareketim ise yıldızımın hiçbir zaman barışmadığı Jesse Lingard’ı Wolverhampton’a satmak oldu. Hızını kesmeyen Wolverhampton Lingard’dan sonra Matic’i de kadrosuna kattı. Ben de adam fazlalığının bulunduğu mevkilerde kadroyu rahatlatmış oldum. Verilen 58 milyon euroluk transfer bütçesine ek olarak bu satışlardan gelen paralar ve başkanın anlayışlı tavrıyla Lautaro Martinez’i kadroya katarak tek transferi yaptım. Hep bizden transfer yapacak değil ya?

Brandon Williams’ın 6-7 ay, Mason Greenwood’un ise 2 ay sahalardan uzak kalması moralleri bozsa da oynanan bütün hazırlık maçlarını kazanmayı başardık. Özellikle ’e karşı alınan 3-1’lik galibiyet gayet öz güven depolayıcı bir sonuç oldu.

Tabi bütün bunlar sezon öncesi şampiyonluk tahminlerinde , , ve ’ın arkasında kalmamızı engelleyemedi.

Sezonun ilk kupası olan Community Shield’ı ise Liverpool’u 3-2’lik skorla mağlup eden Manchester City kazandı. City aynı zamanda 48 milyon euro karşılığında ’den Thomas Partey’i takıma katarak orta sahasını güçlendirmeyi tercih etti. Bu sene onlarla mücadele etmek daha zor olacak gibi görünüyor.

Sezon başlamadan önce son terchimi 4-1-3-2 taktiğinden yana kullandım. David De Gea, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelöf ve Aaron Wan-Bissaka çok önemli sakatlıklar yaşamadığı takdirde ilk 11'de yer alacaklar. Önlerinde Pogba orta sahanın lideri konumunda bulunuyor. Forvet arkasında Bruno Fernandes, sol açıkta Marcus Rashford, sağ açıkta Mason Greenwood yer alıyor. Forvet ikilisi ise Anthony Martial ve Lautaro Martinez'den oluşuyor. Bunun dışında Fred, Mata gibi isimlerden ziyade genç oyunculardan Tahith Chong, Angel Gomes rotasyonda daha çok şans bulacak.

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2019-20 sezonunun ilk haftasında Sheffield United deplasmanında baştan sona üstün oynadığımız maçı 5-0 kazanarak özlenen liderlik koltuğuna oturduk. Bu performansın ardından Luke Shaw, Marcus Rashford, Paul Pogba, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial ve Lautaro Martinez haftanın takımına seçilmeyi başardı.

'nin de başlayacağı önümüzdeki dönemde bakalım bu iyi başlangıcı sürdürmeyi başarabilecek miyiz?