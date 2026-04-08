فليك، أتلتيكو karşısında Barcelona kadrosunda iki değişiklik yapıyor

Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, bugün Çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile oynanacak karşılaşma için takım kadrosunda, aynı rakibe karşı La Liga’da oynanan maça kıyasla iki değişiklik yaptı.

Barcelona, “Spotify Camp Nou”da Atletico ile oynayacağı maça moralli çıkıyor; zira geçtiğimiz cumartesi La Liga’da Madrid ekibini kendi sahasında 2-1 yenmişti.

“Mundo Deportivo” gazetesine göre kadroda üçüncü kaleci olarak Iñaki Peña yerine Diego Kochen yer aldı ve savunmacı Álvaro Cortés de çağrıldı.

Öte yandan Frenkie de Jong, Raphinha, Bernal ve Christensen takımda yer almayacak; bunlar önceden bilinen eksikler.

Eksiklere rağmen Flick’in iyi seçenekleri var; özellikle Jules Koundé ve Alejandro Balde’nin son maçta geri dönmesiyle.

Fransız oyuncunun sağ taraftaki yerini garantilediği görülürken, sol kanatta Cancelo ile Balde forma için yarışıyor.

Portekizli, ligde Atletico’ya karşı sergilediği iyi performansın ardından geliyor; Balde ise Alman teknik direktörün güvenini istikrarlı biçimde kazanıyor.

Ronald Araújo da tam olarak hazır hale geldi. Her ne kadar geçen maçta kas yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmış olsa da, Koundé’nin hazır olması ve Cubarsí ile Gerard Martín’den oluşan stoper ikilisinin istikrarı nedeniyle ilk 11’e dönmesi zor görünüyor.

Orta sahada ise en sert mücadelenin yaşanması bekleniyor. Flick, Atletico’nun Koke’nin liderlik ettiği ve özellikle lig maçını cezası nedeniyle kaçıran Marcos Llorente’nin yer aldığı güçlü ön libero ikilisine karşı Pedri ve Fermín’in yanına Eric García’yı tercih edebilir.

Hücumda ise büyük gecelerde ön hattı Robert Lewandowski’nin liderlik etmesi bekleniyor. Ona, Lamine Yamal ile Atletico deplasmanında Raphinha’nın yokluğunu telafi edip gol atan Rashford destek verecek.

Katalan takımının kafilesi, Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlık kapsamında, spor tesislerinden gelerek saat 13.00’ten sonra “Torre Melià Gran Meliá” oteline ulaştı.

Takımın, bu akşam oynanacak maçın başlama saatinden yaklaşık iki saat önce “Spotify Camp Nou” stadyumuna hareket etmesi bekleniyor.

Barcelona’nın, kıtasal turnuvanın çeyrek final rövanşında, gelecek salı “Metropolitano” stadyumunda bu ay Atletico ile üçüncü kez karşılaşmak zorunda kalacağı belirtiliyor.