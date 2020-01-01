Floyd Mayweather Jr, Newcastle United'ı satın almak istiyor

Dünyaca ünlü boksörün, İngiliz ekibin yeni sahibi olabileceği belirtildi.

Kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan ve 1 milyar dolar kazanç elde eden Floyd Mayweather Jr, 'ı satın alabilir.

TMZ'nin haberinde Mayweather'ın İngiliz kulüple ilgilendiğini ancak henüz bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Mayweather yaptığı açıklamada "Newcastle inanılmaz bir kulüp. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı istiyorlarsa, bunu bana söylemeliler" ifadelerini kullandı.

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2008 yılından bu yana Newcastle United'ın sahibi olan Mike Ashley'nin avukatı Andrew Henderson'da BBC'ye "Güvenilir kişilerle kulübün satışı hakkında görüşmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İngiliz ekibin 2018 yılında 300 milyon pound karşılığında Amanda Steveley'e satılma ihtimali ortaya çıkmış ancak anlaşma yapılamamıştı.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 13. sırada bulunan Newcastle United, İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde ile karşı karşıya gelecek.