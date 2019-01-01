Florya'da kritik toplantı: Falcao, Banega ve Arda Turan transferlerinde son durum ne?

Galatasaray yönetimi Florya'da toplanırken transfer gündemindeki isimler masaya yatırıldı.

yeni sezon hazırlıklarının 'da sürdürürken yönetim de transferde işi sıkı tutuyor.

Fanatik Gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Türk Telekom Stadı'nda transfer toplantısı yaptı. İşte o toplantıda konuşulan isimler...

Radamel Falcao: Galatasaray başkanı bu tranfserde oldukça ısrarlı. Albayrak ve Hanedar'a bütün şartları zorlamaları gerektiğini iletti. Transfer maliyetinin yarısıiçin de sponsorluk görüşmeleri sürüyor.

Deniz Türüç: Terim bu transferi çok istiyor. Terim Avusturya'da Hikmet Karaman ile görüştü. Abdürrahim Albayrak da bugün Erol Bedir ile görüşecek.

Victor Wanyama: Ön libero için en büyük aday. Kiralanması için girişimler sürüyor. Cuellar ve Josef de Souza'dan 3 adım önde...

Mbwana Samatta: Bu isimde gündemde ancak Falcao isminin oldukça gerisine düşmüş durumda. Terim Falcao olmazsa Tanzanyalı golcüyü istiyor.

Ever Banega: Başkanın en çok istediği isimlerden. İspanya'da camiaya yakın bir isimle bu görüşmeler sır gibi sürdürülüyor. Banega gelirse Belhanda satış listesine konulacak.

Henry Onyekuru: Kiralık olarak takıma dönmesi için girişimler sürüyor. Onyekuru Galatasaray'a gelmeyi ve bir sezon oynamayı çok istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

Gustavo Cuellar: 6.5 milyon Euro'luk yıllık maliyeti yüksek geldi. Şimdilik uzak ihtimal olarak duruyor.

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Arda Turan: Toplantıda Arda Turan ismi hiç gündeme gelmedi. Fatih Terim'in Arda ile barıştığı konuşulsa da kesinlikle takımda istemediği belirtiliyor.

Emre Mor: Terim istemesine rağmen menajerlik şirketinin istekleri nedeniyle Emre Mor transferinden vazgeçildi.