Florin Andone, Yeni Malatyaspor maçında nasıl oynadı?

Galatasaray’ın İngiliz ekibi Brighton’dan kiraladığı Florin Andone, sarı kırmızılı formayla ilk maçında vasatı aşamadı.

Süper Lig’in beşinci haftasında ’a konuk olan ’da gözler Florin Andone’nin üzerindeydi.

Fatih Terim, Premier Lig’den kalan cezası nedeniyle maçının kadrosunda yer alamayan Andone’yi Malatya deplasmanında ilk 11’de sahaya sürdü.

84 dakika oyunda kalan ardından yerini Jimmy Durmaz’a bırakan Rumen forvet, performansıyla vasatı aşamadı.

Rakip kaleye şut atamayan Andone, toplam 16 pasında ise yalnızca yüzde 37.5 isabet oranı ile oynadı. Takımına faul kazandıramayan Andone, iki de faul yaptı.

"Dünyanın sonu değil"

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Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Florin Andone, beIN Sports'a verdiği röportajda yaşadığı buruk sevinci "Öncelikle Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama maçın sonucu için mutlu değilim" ifadeleriyle paylaştı.

Giderek oyununun gelişeceğini söyleyen Andone, "Bugün elimden geleni yaptım, ileride daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Son anlarda gelen beraberliği değerlendiren golcü oyuncu, "Büyük takımların bahanesi olmaz, ikinci golü atsaydık farklı olacaktı. Ancak dünyanın sonu değil. Pozitif olmalıyız, başımızı kaldırıp yeniden galibiyetlere başlamamız lazım" cümleleriyle sözlerini bitirdi.