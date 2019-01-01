Florin Andone: "Kariyerimde böyle bir şey görmedim! Türkiye'de insanlar..."

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Florin Andone, İspanyol basınına ve sarı kırmızılı takımdaki günlerini anlattı.

AS'a verdiği röportajda Türkiye'deki futbol tutkusuna vurgu yapan Andone, "İspanya'da, İngiltere'de, güzel ve etkileyici stadyumlarda oynadım. Dört maçtır Galatasaray'dayım ama hayatımda böyle bir şey görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor ve ölüyor. Burada Galatasaray, veya gibi. Maça gittiğimizde taraftarımız otobüse vuruyor, tezahüratlar yapıyor, meşaleler yakıyor. Müthiş bir baskı... Bu baskı sadece rakiplere değil, bize de yansıyor." dedi.

Süper Lig'in zorlu geçtiğine de değinen Andone, şöyle devam etti: "Beş maçtır kazanamıyorduk ve her şeyi sorgulamaya başlamıştık. karşısında kazanarak kötü gidişata son verdik ama bir kişi eksik olmalarına rağmen ikinci yarıda kalemizde daha fazla gol görebilirdik. Buradaki seviye gerçekten yüksek."

"Real Madrid'den korkmuyoruz"

26 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları zorlu maçla ilgili ise, "Real Madrid, geçen yıl eski gücünden uzaktı, zorlu dönemlerden geçtiler. 'nun ayrılığı sonrasında etkilendiler ama halen dünyanın en iyi takımlarından biriler. Onlardan korkmuyoruz. Çok saygı duyuyoruz, ama onları yenebileceğimize, en azından bir puan alabileceğimize inanıyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde olacağız, kaybedecek bir şeyimiz yok." diye konuştu.

"Falcao ile rakip değiliz"

Andone, Radamel Falcao ile verdiği forma rekabeti hakkındaki bir soruya da şöyle yanıt verdi: "Falcao ile rakip değil, partneriz. Çok iyi bir ilişkimiz var. Onun seviyesinde olmak ve onun kadar alçakgönüllü olmak çok zordur. Böyle biri olduğunu düşünmüyordum. Onun yanında olarak kendimi geliştirmek istiyorum."