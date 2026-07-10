"Florida Cehennemi"... Hava durumu uyarısı, İngiltere ile Norveç arasındaki maçı erteleme tehdidi yaratıyor

İngiltere ve Norveç için tehlike artık sadece yeşil sahadan gelmiyor... Florida'da oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçı, planlanan tarihte başlayamayabilir.

Bir meteoroloji uzmanı, eyalet tarihindeki en şiddetli sıcak hava dalgası konusunda ilk uyarıyı yaptı; sıcaklık 45 santigrat dereceye ulaşacak, nem oranı çok yüksek olacak ve gök gürültülü fırtınalar, her şimşek çakışında FIFA’yı maçı yarım saat ertelemeye zorlayabilir.

Bu uyarı, ABD'nin Florida eyaletinde oynanması planlanan 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç arasında oynanacak beklenen maç öncesinde geldi; şiddetli hava koşulları nedeniyle maçın erteleneceğine dair ciddi endişeler var.

Florida’daki meteoroloji uzmanı Matt Devitt, “X” platformundaki hesabı üzerinden, sıcaklık ve nem oranındaki keskin artış nedeniyle “önümüzdeki üç gün boyunca tüm Florida eyaletini etkileyecek şiddetli bir sıcak dalgası hakkında şimdiye kadarki ilk uyarıyı” yayınladığını açıkladı.

Davitt, “Sıcaklık 40 ile 46 derece arasında hissedilecek, serin kalın!” dedi. Tahminlere göre maç saatinde sıcaklık fiilen 45 dereceye ulaşabilir ve bu durum hem oyuncular hem de taraftarlar için zorlu bir ortam yaratacak.

Tehlike sadece sıcaklıkla sınırlı değil; "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, BBC meteoroloji uzmanlarına göre maçın başlamasından önce ve sırasında stadyum çevresinde gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Erken uyarı sistemi devreye girerse, stadyum sınırları içinde her yeni yıldırım tespit edildiğinde maç yarım saat ertelenebilir.

Erteleme senaryosu, 2026 Dünya Kupası için yeni bir durum değil. Turnuvada daha önce de benzer olaylar yaşandı; en önemlileri arasında, kötü hava koşulları nedeniyle Meksika ile İngiltere arasındaki son 16 turu maçının başlangıcının ertelenmesi ve grup aşamasında Irak ile Fransa arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısının gecikmesi yer alıyor.