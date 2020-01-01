Florian Wirtz, Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

(C) Getty Images / Goal

Bayer Leverkusen'in Bayern Münih'e mağlup olduğu maçta, takımının ikinci golünü atan Florian Wirtz, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.