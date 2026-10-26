Florian Wirtz, Liverpool'un galibiyetinde yıldızlaştıktan sonra Jamie Carragher'ın acımasız eleştirilerini umursamadı

Liverpool orta saha oyuncusu Florian Wirtz, kulüp rekoru kıran bonservis bedeliyle transfer edildiğinden beri sergilediği performansa yönelik artan eleştirilere meydan okuyan bir yanıt verdi. İstikrar yakalamakta zorlanan Alman millî futbolcu, önde gelen futbol yorumcuları sahadaki katkısını sorgulasa da oyununa odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

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Wirtz, yorumcuların baskısına yanıt verdi

Liverpool'un 2025 yazında Bayer Leverkusen'den transfer etmek için 116,5 milyon sterlinlik devasa bir anlaşmaya imza atmasından bu yana Almanya millî takım oyuncusu Wirtz mercek altında. Bonservis bedelinin yarattığı baskıya rağmen 23 yaşındaki futbolcu, Premier League'deki performansını sorgulayan eleştirmenlere kulak asmadığını söylüyor. Wirtz, Brighton karşısında gol perdesinin açılmasında kilit rol oynadı; sert şutu Pascal Gross'a çarparak ağlara gitti. Bu golün ardından Bradley Barcola'nın asistinde Alexander Isak skoru belirledi.

Wirtz, maç sonrası BBC röportajında, “Belki de sadece ilgi çekici biriyimdir, ne dersiniz?” diye şaka yaptı. Arne Slot yönetimindeki ilk yılında istikrarlı bir ritim yakalamakta zorlanan orta saha oyuncusu, mevcut düzende yeniden kendini bulmuş görünüyor. Bu sezon bir gol ve üç asist üreten Wirtz, kendisini eleştirenleri tamamen susturmak için bu rakamları geliştirmek istiyor. Oyun kurucu, İngiliz futbolunun zorluklarına uyum sağlamayı sürdürürken sözlerine şöyle devam etti: “Hayır, ben sadece futbolumu oynuyorum. İnsanlar benim hakkımda konuşmak ya da beni yargılamak istiyorsa bu onların işi. Buna odaklanmıyorum. Ben sadece futbol oynamak istiyorum, bundan fazlasını yapamam.”

Orta saha oyuncusu, ilk yarıdaki üstün oyunu övdü

Wirtz daha sonra takımının zihniyetini ve maça etkili başlangıcını överek ilk bölümdeki başarılı oyunlarına dikkat çekti. İlk yarı boyunca, özellikle de ilk otuz dakikada ikili mücadelelerde üstünlük kurup çok sayıda gol fırsatı yaratarak oyunun kontrolünü ele aldıklarını, hücumdaki tempolarını disiplinli savunmayla birleştirerek devreyi güvenli biçimde tamamladıklarını belirtti.

“Bugün maça doğru zihniyetle çıktık. İlk yarıda ya da ilk 30 dakikada onlara üstünlük kurduk, ikili mücadelelerde çok iyiydik ve birçok fırsat yarattık. Devreyi böyle bitirmek güzeldi, iyi de savunma yaptık. Bundan gerçekten çok mutluyum,” diye konuştu.

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“Bu gerçekten çok keyifli. Geçen ay pek çok şeyin iyi gitmediğini düşünüyorum. Bu yüzden şu anda işlerin yolunda gitmesi beni daha da mutlu ediyor. Olmak istediğimiz yere ulaşma yolunda iyi gidiyoruz. Böyle devam etmeliyiz ve bundan mutluyum.”

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Carragher sözünü esirgemedi

Alman yıldızı en sert biçimde eleştiren isim, kulübün ödediği paranın karşılığını alıp almadığını defalarca sorgulayan Liverpool efsanesi Jamie Carragher oldu. Carragher, sezonun önceki bölümünde Manchester City karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından orta saha oyuncusunun takıma katkısını özellikle sert sözlerle eleştirdi. Eski savunmacı, Wirtz'in Premier League'e uyum sağlamak için fazlasıyla zamanı olduğunu savundu.

Carragher, “Wirtz'in Gravenberch'in önünde oynaması söz konusu bile olmamalı. Florian Wirtz'in şu anda Liverpool için yaptıkları yeterli değil. Liverpool formasıyla 55, 60 maça çıktı. Şu anda Liverpool takımında olmamalı. Liverpool oyuncularını yerden yere vurmak istemiyorum. Ama bunları 5-10 maçın ardından değil, 50-60 maçın ardından söylüyoruz,” dedi.

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Anfield'da sakatlık endişesi

Brighton galibiyetine, Wirtz'in sahayı erken terk etmek zorunda kalması gölge düşürdü. Sahada tıbbi müdahale gören orta saha oyuncusu 65. dakikada oyundan alındı. Bu durum Anfield'daki taraftarlarda hemen endişe yarattı. Alman futbolcunun yerine Trey Nyoni girerken sağlık ekibi de maçın son bölümünde kenarda ilk kontrollerine başladı.

Teknik direktör Andoni Iraola, durumla ilgili kısa sürede bilgi verdi ancak sıkışık maç takvimi nedeniyle her türlü sağlık sorununun potansiyel bir problem olduğunu kabul etti. Iraola, “Ne yazık ki ayak bileğini hafifçe burktuğu için sahadan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ama üç günde bir maç oynuyoruz, bu yüzden durumunun ne olduğunu görmemiz gerekiyor,” dedi.