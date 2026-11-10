Niclas Füllkrug, bir yılı aşkın bir aradan sonra milli takıma döndü. Salı günkü basın toplantısında Jürgen Klopp ile yaptığı görüşmeden olumlu anlamda şaşırdığını söyledi ve bunu Florian Wirtz'in yükselişiyle de ilişkilendirdi.

Füllkrug'a göre Klopp, "maçlara ve belki şu anda doğrudan kendi görev alanına girmeyen başka konulara dair bir bakış açısına" sahip. Buna örnek olarak, geçen perşembe kadro açıklanmadan önce milli takım teknik direktörüyle yaptığı görüşmeyi gösterdi. Klopp, bu görüşmede Werder Bremen'in oyun ve çalışma biçimine ilişkin ayrıntılı bilgisiyle dikkat çekmişti.

Füllkrug, Klopp'un "Bremen'de yaptığımız pek çok şeyi" bildiğini belirterek, "Buna büyük değer veriyorum. Milli takım teknik direktörü olarak her maçın 90 dakikasını izleyemezsiniz ama o birçok şeyi biliyordu ve bazı ayrıntıları fark etmişti. Açıkçası bir milli takım teknik direktöründen bunu beklemediğim için olumlu anlamda şaşırdım" dedi.

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Füllkrug'a göre Klopp'un bu yaklaşımı, diğer milli futbolcuları da olumlu etkiledi. Örnek olarak Florian Wirtz'in gelişimini gösterdi. Yetenekli futbolcu, Liverpool FC'de özellikle Jamie Carragher gibi İngiliz televizyon yorumcuları tarafından sık sık sert biçimde eleştirildi. Çünkü Anfield Road'daki ikinci sezonunda da kendisinden beklenen gol ve asist sayılarına ulaşmaktan çok uzaktı.

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Wirtz, eylülde açıklanan geniş kadro kapsamında ilk kez Klopp'la çalışmaya başlamadan önce altı resmî maçta yalnızca bir asist yapmıştı. Klopp döneminin ilk DFB kampından döndüğünden bu yana ise özellikle Sırbistan'a karşı harika bir maç çıkardıktan sonra iki gol ve dört asist kaydetti.

Klopp hakkında "İngiltere'ye dair özel bir bakış açısı var ve oradaki koşulları değerlendirebiliyor" diyen Füllkrug, Wirtz'in son haftalardaki yükselen formuna ilişkin düşüncesini de paylaştı: "Florian Wirtz'in geniş kadroya çağrılmadan önceki ve sonraki istatistiklerini okudum. Yani Jürgen Klopp'la ilk kez çalışmasından önceki ve sonraki istatistiklerini."

Füllkrug, Klopp'un Liverpool geçmişine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan, orada birinin ona yeniden destek olduğunu ve onu dinlediğini hissediyor. İçinde bulunduğunuz durumu ve bulunduğunuz yeri bilen biriyle konuşabilmek gerçekten yardımcı oluyor. Oradaki koşulları anlayan biriyle. Klopp'un her şeye bu kadar geniş bir açıdan bakabilmesi faydalı."

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Klopp, Füllkrug'u kadroya çağırırken de bu "geniş bakış açısını" korudu. Füllkrug'un yaşı nedeniyle bu karar, milli takımın 2028 Avrupa Şampiyonası'na yönelik yeniden yapılanma projesine pek uymasa da Bundesliga'da dokuz maçta attığı dokuz gol, sportif açıdan onu kadroya almayı kaçınılmaz kıldı.

Milli takım teknik direktörü, "Bazen form, diğer her şeyin önüne geçer" diye kabul etti. Planlanan gençleşme hamlesinin bile. Üstelik Klopp'un vurguladığı gibi Füllkrug, "birbirinden farklı gollerle kadroya girmeyi hak etti": "Neredeyse hepsi göz alıcıydı."

Yine de 33 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki son grup maçlarında, cuma günü Sırbistan'da Sırbistan'a ve pazartesi günü Berlin'de Hollanda'ya karşı Kai Havertz'in arkasında yedek kulübesinden oyuna giren oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kalacak. Füllkrug, "Bu konuda gayet rahatım. Kai çok özel bir futbolcu" dedi. Ayrıca "yedekten gelip olağanüstü işler yapabilen" oyuncuların bulunmasının da bir dezavantaj olmadığını belirtti.