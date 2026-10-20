"Ne kadar yetenekli olduğunu ve neler yapabileceğini biliyorum ama yeteneklerine duyduğu tüm güveni ve inancı kaybettiğini düşünüyorum. Premier League'de başarılı olabileceğine inandığını sanmıyorum. Wirtz'in Liverpool'da bir geleceği olduğunu görmüyorum", dedi Hamann, Givemesport sitesine verdiği röportajda.

Eski Alman millî futbolcuya göre, teknik direktörlük görevinde Arne Slot'un yerini Andoni Iraola'nın almasıyla Wirtz'in Anfield Road'daki durumunun düzeleceğine yönelik umutlar boşa çıktı. Hamann, "Performansı geçen sezondakinden daha iyi değil" değerlendirmesinde bulundu.

Wirtz, son olarak 11 Ekim'de Manchester City'ye karşı oynanan önemli maçtaki 3-0'lık ağır yenilginin ardından yeniden eleştirilerin odağına yerleşmişti. Bayer Leverkusen'den Liverpool'a 125 milyon euro karşılığında transfer olmasından bu yana gol katkısı belirgin biçimde düştüğü için daha ilk sezonunda bile eski futbolcular ve televizyon yorumcuları tarafından zaman zaman sert biçimde eleştirilmişti.

Florian Wirtz sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak mı?

Bu isimlerden biri de Alman yıldız oyuncuya daha önce defalarca ayrılmasını tavsiye eden Jamie Carragher. Şimdi de aynı görüşte. Carragher, Hamann & Stankovic adlı Sky Sport Austria podcast'inde "Liverpool bir karar vermek zorunda kalacak. Belki bu karar kışın değil, büyük bir turnuvanın olmadığı ve önlerinde boş bir yaz döneminin bulunduğu sezon sonunda alınır. Bence transferler o zaman çok daha hızlı ve kolay tamamlanabilir" yorumunu yaptı.

Liverpool'un eski savunmacısı, kulüpte Wirtz'e karşı "büyük bir iyi niyet" gördüğünü söyledi: "İnsanlar onun başarılı olmasını gerçekten istiyordu." Alman millî futbolcunun "harika bir insan" olduğunu da duyduğunu belirten Carragher'a göre sorun, Wirtz'in "gol atamaması". Carragher, kanat oyuncularının geniş alanda oynadığı ve bitirici pozisyonlara daha seyrek girdiği Iraola sisteminde bunun belirleyici olduğunu vurguladı: "Bir maçta hiçbir zaman gol atabilecekmiş gibi görünmüyor."

Wirtz, 58 resmî maçta gerçekten de kendi standartlarına göre son derece endişe verici bir rakam olan yedi gol kaydetti. Bayer Leverkusen'de ise 197 maçta 57 gol atıp 65 asist yapmıştı. Yine de 23 yaşındaki oyuncu için Manchester City karşısındaki hezimetin ardından oynanan iki maçta en azından asist açısından işler çok daha iyi gitti.

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Florian Wirtz'in adı Chelsea ve Bayern Münih ile anılıyor

Geçen hafta sonu Brentford FC karşısında alınan 2-1'lik galibiyette oyunu yönlendiren isim olarak parlayan Wirtz, Victor Munoz'un skoru geçici olarak 1-1'e getiren golünün hazırlayıcısı oldu ve Liverpool'un toplam dokuz gol fırsatında rol oynadı. Opta'ya göre Premier League'de son beş yılda hiçbir oyuncu bu sayıya ulaşamadı. Wirtz, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında alınan 6-3'lük galibiyette de daha iyi bir performans sergilemiş ve Bradley Barcola'nın skoru 3-0'a getiren golünde asist yapmıştı.

Öte yandan Hamann, Carragher ile yaptığı podcast yayınında Wirtz'e yönelik eleştirilerini yumuşatarak Liverpoollu oyuncuların da onun en iyi performansını ortaya koymasını zorlaştırdığını söyledi. Hamann özellikle Liverpool'un beklerinin zayıf performansından yakındı. Wirtz'in savunmaya dönük görevleri fazla üstlenmek zorunda kaldığını belirten Hamann, onun gibi bir oyuncuya "yaratıcı olma lüksünün tanınması" gerektiğini söyledi.









Wirtz'e yönelik eleştirilerin sürmesi, yine de transfer söylentilerini beraberinde getiriyor. Bir yandan Chelsea'ye ve kendisini destekleyen Xabi Alonso'ya transfer olacağı konuşuluyor, diğer yandan da Bayern Münih'e giderek Bundesliga'ya döneceği. Almanya'nın rekor şampiyonu, Wirtz'i 2025 yazında mutlaka kadrosuna katmak istemiş ve babası ve menajeri Hans ile yürütülen görüşmelerde anlaşmaya vardığını bile düşünmüştü.

Ancak hücum oyuncusu, Premier League'e giderek Liverpool'a transfer olmayı seçti. Bu haber onursal başkan Uli Hoeneß ile denetleme kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'ye ulaştığında, Süddeutsche Zeitung gazetesine göre ikisi "şaşkınlıktan oturdukları yerden düşecek gibi olmuştu".

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Bayern Münih'ten Florian Wirtz'e üzüntü mesajı

Geçen yılın kasım ayında, Alman oyuncu İngiltere'de uyum sağlamakta büyük zorluklar yaşarken Hoeneß de ilk kez Wirtz için üzüldüğünü dile getirmişti. "Zavallı Flo Wirtz" diyen Hoeneß, ardından Liverpool'un akıl almaz transfer harcamalarını eleştirmişti. Liverpool o yaz yeni oyuncular için toplamda yaklaşık 500 milyon eurodan fazla harcamıştı. Wirtz'in yanı sıra Alexander Isak (145 milyon) ve Hugo Ekitike (95 milyon) de transfer edilmişti. Ancak sportif karşılığı sınırlı kalmıştı.

Hoeneß, "Bunu daha önce de söyledim: Yakında oynamak için beş topa ihtiyaç duyacaklar çünkü yıldızların hepsi topu kendilerine istiyor" diyerek alay etmişti: "Zavallı Florian Wirtz, topu bir türlü alamıyor çünkü Salah, Szoboszlai ve diğerlerinin hepsi yalnızca kendileri için oynamak istiyor."

Son olarak başkan Herbert Hainer de son haftalarda üzerine yağan sert eleştiriler nedeniyle Alman yıldız oyuncu için üzüldüğünü dile getirdi. Hainer, "Öncelikle Florian Wirtz'in olağanüstü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, bunda hiç şüphe yok" dedi ve ekledi: "İngiltere'de henüz Leverkusen'deki formunu gösterememiş olması beni onun adına biraz üzüyor çünkü ona Alman millî takımında da ihtiyacımız var."

Wirtz, Liverpool'a hâlâ tam olarak uyum sağlamamış gibi görünürken millî maç arasını değerlendirdi ve Almanya Millî Takımı'nın Sırbistan karşısındaki maçında sergilediği göz kamaştırıcı performansla nihayet yeniden biraz özgüven kazandı.

Wirtz ve Liverpool, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile karşılaşacak. Kâğıt üzerinde kazanılması gereken bir maç. Hafta sonunda ise Fabian Hürzeler'in sürprizlere imza atan Brighton'ı Anfield Road'a geldiğinde bir başka önemli maç oynanacak. Brighton, sezonun ilk yedi maçının beşini kazandı ve şu anda Manchester City ile Arsenal'den oluşan zirvedeki ikilinin en yakın takipçisi.

Florian Wirtz: Bayer Leverkusen ve Liverpool'daki istatistikleri