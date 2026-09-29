Münchner Abendzeitung gazetesine verdiği röportajda FCB denetim kurulu üyesi, Alman rekortmeninin yeniden bir transfer hamlesi yapmasını kategorik olarak dışlamadı. Buna karşın Rummenigge, Wirtz'in transferinin yakın gelecekte gündemde olmadığını söyledi.

71 yaşındaki isim, "Bir gün yine de farklı bir şey mümkün olur mu? Bilmiyorum" dedi ve ekledi: "Soru şu: Wirtz Liverpool'da mutlu mu? Bunu değerlendiremem. Uli (Hoeneß, editör notu) ve ben bir süre babası ve annesiyle temas halindeydik. Sonra farklı bir karar verdiler, biz de buna saygı duyduk."

Rummenigge ayrıca Münih ekibinin mevcut kadro yapısının bir başka merkez hücum oyuncusunu gerektirmediğini vurguladı: "Unutmamak gerekir: Bu pozisyonda Jamal Musiala ve Serge Gnabry oynuyor, ayrıca Ismael Saibari gibi başka opsiyonlar da var." Bu durumda "Wirtz'in muhtemelen mal olacağı paraya bir dördüncü oyuncu daha almaya gerek yok."

Florian Wirtz, Bayern Münih'e neden hayır dedi?

Bayern, 2025 yazında Wirtz'den ret yanıtı alana ve şu anda 23 yaşında olan oyuncu Bayer Leverkusen'den konuşulan 125 milyon euro karşılığında Liverpool'a gidene kadar Alman milli oyuncuyla uzun bir süre yoğun şekilde ilgilenmişti. O günden bu yana Wirtz için işler inişli çıkışlı gidiyor. Reds'in büyük bölümünde hayal kırıklığı yarattığı talihsiz bir ilk sezonun ardından, o da takım arkadaşlarının büyük kısmı gibi Dünya Kupası'nda beklentilerin çok uzağında kaldı.

Yeni sezonda ise Wirtz, artık teknik direktör Andoni Iraola'nın görevi devraldığı Liverpool'da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Ancak şu ana kadar maçın kaderini değiştiren anlara imza atamadı (gol yok, bir asist), her ne kadar Wirtz pres, derin koşular ve ara pasları konusunda istatistiksel olarak Premier League'in en iyi oyuncuları arasında yer alsa da. Buna rağmen 10 numara, İngiliz basını ve yorumculardan düzenli olarak sert eleştirilere maruz kalıyor. Bu nedenle olası bir ayrılıkla ilgili gevşek söylentiler ve buna bağlı olarak Bayern ile gecikmiş bir buluşma ihtimali de zaman zaman gündeme geldi.

Rummenigge, "Bir oyuncunun attığı her adımı önceden iyi düşünmesi gerekir" dedi. Wirtz'in gelişimine "dürüst olmak gerekirse" şaşırdığını belirten Rummenigge, oyuncunun Liverpool'a transferinde her şeyden önce sportif gerekçeleri öne sürdüğünü hatırlattı. "Bize, Liverpool'a gitmesinin sebebinin o dönemki teknik direktör Arne Slot'un ona 10 numara pozisyonunu vaat etmesi olduğu izlenimi verildi; Leverkusen'de de o pozisyonda oynuyordu. Liverpool'u seçmesinde bu önemli bir faktördü" dedi ve net konuştu: "Finansal açıdan dramatik farklar yoktu."

Slot, Wirtz'i sık sık sol kanatta oynattı ya da hatta yedek bıraktı. Hollandalı teknik adam, yıldızlarla dolu hücum hattındaki oyuncu bolluğunu sahaya yerleştirmekte gözle görülür şekilde zorlandı. Wirtz ancak yıl dönümüne doğru sezona girebildi ve zaman zaman skor katkısında da yükselişe geçti, ancak sırt sakatlığının ardından sezonun sonuna doğru yeniden düşüş yaşadı. Sonuç olarak Wirtz, tüm kulvarlarda 49 maçta 17 gole katkı yaptı (yedi gol, on asist).