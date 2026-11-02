Rekortmen Kai Havertz, Arsenal taraftarları Liverpool'da 14 yıl sonra gelen ilk lig galibiyetini ve liderliğe yükselişi coşkuyla kutlarken Anfield'ın projektörleri altında gülümseyerek atmosferi içine çekti. Milli forvet, "Bu, tüm kulüp için çok şey ifade ediyor" dedi. Havertz, pazar günü 1-0 (1-0) kazanılan maçta attığı özel bir golle galibiyetin mimarı olmuştu.

Premier League'deki 46. golünü atan Havertz, İngiltere'nin en üst düzey liginde en çok gol atan Alman oyuncu unvanını tek başına ele geçirdi ve eski Almanya Milli Takımı kaptanı İlkay Gündoğan'ı (45) geride bıraktı. Havertz, Sky röportajında büyük bir mutlulukla, "Bu, çok ama çok gurur duyduğum bir şey. Zaman aldı ama bunu başarmak yine de özel bir şey. Bir Alman olarak burada, İngiltere'de Almanları temsil edebildiğim için de elbette mutluyum" dedi.

27 yaşındaki oyuncu, rekor golüyle gol hasretine de son verdi. Ligde son golünü eylül başında atmıştı. Liverpool ve milli takımdan arkadaşı Florian Wirtz'e karşı oynadığı maçta, büyük karşılaşmalarda ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Havertz, Podolski'nin yerini aldı ve kupa hezimetini unutturdu

Arsenal'in Liverpool'da oynadığı bir Premier League maçında son galibiyet golünü kim atmıştı? Eylül 2012'deki 2-0'lık galibiyette takımını öne geçiren Lukas Podolski. 2014 dünya şampiyonu, İngiltere'de ligde "yalnızca" 19 gol atmıştı.

Havertz, "Maçtan önce bize Arsenal'in burada son kez 14 yıl önce kazandığı söylendi" dedi ve taraftarlarla ilgili olarak, "Onlara bunun karşılığını verebildiğimiz için hepimiz son derece gururluyuz" diye ekledi. İngiliz milli futbolcu Declan Rice, Havertz'in golünü (16. dakika) kusursuz bir şekilde hazırlamış, eski Leverkusenli oyuncuya topu ağlara göndermek kalmıştı.

Topçular, Anfield Road'daki prestijli galibiyetle Manchester City'nin Brighton & Hove Albion karşısındaki puan kaybından (0-1) yararlandı ve liderliğe döndü. Şampiyonun puan farkı artık üç. Geçen salı dördüncü lig ekibi Fleetwood Town karşısında League Cup'tan utanç verici şekilde elenmeleri mi? Havertz sayesinde artık geride kaldı.

Teknik direktör Mikel Arteta, "Fleetwood yenilgisinden sonra dünyanın sonu gelmiş gibi görünüyordu. Ama sonra yeniden ayağa kalkmalı ve bu oyunun güzelliğinin tam da bu olduğunu anlamalısınız" dedi. Arsenal doğru tepkiyi verdi; mücadele gücü de yerindeydi. Havertz, "Bugün herkes savunma yapmaktan bile büyük keyif aldı" dedi.

Topçular, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek ve Slavia Prag'a konuk olacak. Havertz'in Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 15 golü bulunuyor. Alman rekortmen Thomas Müller'e (57) ulaşması için önünde hâlâ çok uzun bir yol var.