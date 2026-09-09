Florian Wirtz’e eleştiri: Kulüp efsanesi, Liverpool’da bambaşka bir zayıf nokta görüyor

İki hücum oyuncusu, 2025 yazında toplam 270 milyon euro karşılığında o dönem Premier League şampiyonu olan kulübe katıldı, ancak yüksek beklentileri karşılayamadı. Bir dönem beş yıl boyunca Liverpool forması giyen ve kulüple UEFA Kupası da dahil olmak üzere kupalar kazanan Murphy’ye göre ise Wirtz ve Isak, Liverpool’un istikrarsız performanslarının nedeni değil.

İkilinin baskıda çok iyi olmamasının, Reds’in özellikle iç saha maçlarında genelde yüksek topa sahip olma oranı göz önüne alındığında “büyük bir önemi yok”. Murphy’ye göre asıl mesele ise net: “Liverpool’daki daha büyük sorun, beklerin yeterince iyi olmaması.”

Murphy bununla solda Milos Kerkez’i (22), sağda ise Jeremie Frimpong’u (25) kastetti. Onlar da yaklaşık bir yıl önce yüksek bedellerle transfer edilmişti. Murphy, talkSPORT’ta sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar da daha iyiye gitmiyor, bu onlarda yok. Çok çalışıyorlar ama ortalarının seviyesi ve son üçüncü bölgedeki karar alma mekanizmaları zayıf.”

Uzun yıllar görev yapan bek ikilisi Andy Robertson (32, Tottenham Hotspur) ve Trent-Alexander Arnold’a (27, Real Madrid) kıyasla farkın çarpıcı olduğunu söyleyen Murphy, “Asist, kalite ve kilit pas konusunda bunlar gelmiş geçmiş en iyilerden ikisi. Şimdi ise bu seviyeye çıkamayan iki bek aldılar” dedi.

Murphy’ye göre ikisi de savunmada “fena değil” ve “saatte 100 mil hızla oynuyor”, ancak hücum oyununda ciddi eksikler var. Ve bu durum, yeni teknik direktör Andoni Iraola’nın (44) takımı için uzun vadede sorun yaratacak: “Dünyanın en iyi takımları mükemmel beklerle oynar çünkü rakipler merkezi kapatır ve böylece kanatlarda alan kalır. Bekler bu yüzden çok sık topla buluşur ama Frimpong ile Kerkez, diğer takımları açacak kaliteye sahip değil.”

Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong, Liverpool’a ne kadara mal oldu?

Adı geçen iki yıldıza yönelik eleştiriler yeni değil. Murphy’nin eski takım arkadaşı Jamie Carragher (48), daha kısa süre önce Kerkez’i sert sözlerle eleştirdi ve zaman zaman düşüncesiz görünen oyun tarzı nedeniyle Macar oyuncuya “beklerin Darwin Nunez’i” dedi. Eski Premier League golcüsü Gabriel Agbonlahor (39) da Iraola’ya, Frimpong için sağ tarafa asıl mevkisi orta saha olan Milos Kerkez’i (25) çekmesini önermişti. Eski teknik direktör Arne Slot (47) bunu geçen sezonda zaten birkaç kez yapmıştı.

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Kerkez, Iraola yönetiminde AFC Bournemouth’ta çıkışını yaptı ve bonservisine yaklaşık 47 milyon euro ödendi. O tarihten bu yana Liverpool formasıyla 51 maçta iki gol ve iki asist üretti. Bayer Leverkusen’den 40 milyon euro karşılığında transfer edilen Frimpong’un bilançosu ise pek daha iyi değil: Bundesliga’da çok etkili bir hazırlayıcı olan oyuncu (190 maçta 77 skora katkı), 37 karşılaşmada iki gol, iki gol ve iki asistle oynadı.