Bayern'in patronunun bir buçuk yıl önce Alman sıra dışı yetenek Wirtz'i Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübüne getirmek istediği sır değil. 74 yaşındaki Hoeneß, Wirtz'in Isar kıyısında Merseyside'dakinden çok daha iyi bir dönem geçireceğine de inanıyor.

Hoeneß, Welt am Sonntag'a yaptığı açıklamada, "Florian bizde Liverpool'da oynadığından çok daha iyi oynardı" dedi. Takımın "birçok maçını izlediğini" belirten Hoeneß, "Onu takıma hiç doğru düzgün adapte edemediler. Leverkusen'de her top ona geliyordu, Liverpool'da ise birçok oyuncudan biri" ifadelerini kullandı.

Wirtz, 2025 yazında yaklaşık 125 milyon euro karşılığında Bayer'den biraz da sürpriz bir şekilde Liverpool'a transfer olmuştu. Oysa Bayern de Wirtz'i kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermiş, Wirtz'in babası Hans ile arkadaş olan Hoeneß de transferi kamuoyu önünde dolaylı olarak duyurmuştu.

Uli Hoeneß doğruladı: Florian Wirtz şu anda Bayern'in gündeminde değil

Ancak Wirtz, Liverpool'da şu ana kadar Leverkusen dönemindeki parlak performansını hiç tekrarlayamadı ve transferinden bu yana zaman zaman sert eleştirilere maruz kaldı. Bu nedenle son dönemde Wirtz'in ikinci girişimde Münih'e transfer olabileceği de gündeme geldi.

Ancak Hoeneß bu ihtimale kapıyı kapatarak Alman millî futbolcuyu yeniden transfer etmeye çalışmayacaklarını vurguladı. Onursal başkan, "Liverpool'da uzun süreli bir sözleşmesi var. Orada onu takıma daha iyi adapte etmeye çalışacaklar" dedi. Wirtz'in Liverpool'daki sözleşmesi 2030'a kadar geçerli.