Reds'in İspanyol teknik direktörü bir basın toplantısında, Alman milli oyuncunun gelecekte yeniden kanatlardan ziyade daha çok merkezden oynaması gerektiğini söyledi.

Iraola, "Elbette bu tüm oyuncular için geçerli ama özellikle Flo konusunda Florian'ın iyi bir versiyonuna ihtiyacımız var. Ben onu daha çok forvetin arkasındaki pozisyonda görüyorum. Zaman zaman daha çok sol tarafta kullanıldığını biliyoruz ama onunla forvetin arkasındaki bu pozisyonda çalışmaya başlayacağız" dedi.

Wirtz, özellikle Almanya Milli Takımı'nda, ayrıca Liverpool'da Iraola'nın selefi Arne Slot döneminde de sık sık sol kanatta görev aldı. Ancak eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann döneminde bu pozisyondan daha fazla sahanın merkezine yönelmesi, böylece güçlü sağ ayağını daha iyi kullanabilmesi isteniyordu.

Buna rağmen Wirtz en iyi performanslarını 10 numaradaki oyun kurucu rolünde sergiledi. Buna örnek olarak, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de 2023/24 duble sezonunda 49 maçta 18 gol ve 20 asistlik katkı vermesi gösterilebilir.

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Florian Wirtz'den Liverpool'da inişli çıkışlı ilk sezon

Buna karşın Liverpool'daki ilk sezonu alışma zorluklarıyla geçti. Wirtz uzun süre gol atamadı, İngiltere'nin en üst ligindeki ilk golünü ancak aralık ayının sonunda, 18. haftada Wolverhampton'a karşı kaydetti.

O tarihten bu yana Reds formasıyla toplam 49 maça çıktı; bunların 31'inde merkezde, 15'inde solda ve üçünde sağ kanatta oynadı. Her iki kanat pozisyonunda da ikişer asist ve birer gol kaydetti. Belirgin oyun kurucu rolündeki istatistikleri ise çok daha iyi; burada hanesine altı asist ve beş gol yazıldı.

Iraola, "Bir oyuncu olarak oldukça komple. Zaten sahip olduğu ve çok iyi olan özelliklerini daha da geliştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Wirtz ve Reds şu anda hazırlık çalışmaları için ABD'de bulunuyor. Yeni Premier League sezonu ise 23 Ağustos'ta Newcastle United deplasmanıyla başlayacak.