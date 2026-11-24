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Alessandro Florenzi, 1991 doğumlu eski Roma (2012-2020) ve Paris Saint Germain (2020-21) oyuncusu, Roma ile Avrupa şampiyonu Fransız ekibi arasındaki maç öncesinde Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Roma'nın Serie A şampiyonluğu hedefi hakkında: "Bence bu, büyük ölçüde Şampiyonlar Ligi'ne bağlı. Belki deliyim ama Roma ocak ayında kupadan elenmiş olursa çok da üzülmem. Bunu söylüyorum çünkü ben de yaşadım: Milan'da Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için Serie A şampiyonluğunu kazandık. Stres ve yolculuklar nedeniyle fiziksel ve zihinsel açıdan çok şey götüren bir organizasyon. Elenmek hiçbir zaman güzel değil ama o gücü lige yönlendirdiğinizde bunun faydasını görüyorsunuz".

PSG-Roma maçı hakkında: "PSG'nin önemli eksikleri var ama hâlâ çok büyük bir takım ve maçın favorisi. Roma, Manchester'da olduğu gibi kendi üzerinde biraz baskı kuruyor. Orada sanki mutlaka sonuç almak zorundaymış gibi görünüyordu. Belki bu kez farklı olur... Gasp, Paris'e kazanmak için değil, önemli bir performans sergilemek için gitmeli. Sonrasında bir yenilgi gelirse bu da anlaşılabilir".

PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin Roma'da neden başarılı olamadığı hakkında: "Belki de çok erkendi. Ben şöyle düşünüyorum: Gençlere nasıl çalışma fırsatı tanınması gerekiyorsa teknik direktörler için de aynısı geçerli. Luis hatalar yaptı ama Roma'da biraz sabırsızız, beklemeyi bilmiyoruz. Fakat onun eski oyuncularından biriyle konuştuğunuzda hepsi size onun bir dâhi olduğunu söylüyor: 15 yıl önce başkalarının bugün yaptıklarını yapıyordu".