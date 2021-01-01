Florentino Perez'den sürpriz karar: Real Madrid seçime gidiyor

Real Madrid'de yaklaşık 12 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Florentino Perez seçim kararı aldı.

La Liga'da lider Atletico Madrid'in altı puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Real Madrid'de başkan Florentino Perez seçime gitme kararı aldı.

İspanyol ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 74 yaşındaki Perez'in yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla yaptığı toplantının ardından bu kararı belirtildi.

2009'da ikinci defa başkanlık koltuğuna oturduğu Real Madrid'deki ilk yılında Cristiano Ronaldo ve Kaka gibi iki büyük yıldızı transfer etmeyi başaran Perez, ikinci döneminde Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane ile dört defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanma sevinci yaşarken, biri Jose Mourinho ile olmak üzere üç kez de La Liga'yı kazandı.

Mesut Özil, Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'u da transfer etmişti

Yaklaşık 12 yıldır başkanlık koltuğunda oturan ve ikinci döneminde Luka Modric, James Rodriguez, Toni Kroos ve Karim Benzema gibi oyuncuların yanı sıra Mesut Özil, Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'u da Real Madrid'e transfer eden Florentino Perez'in, yapılacak seçimde yeniden aday olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Real Madrid'de daha önce 2000-2006 yılları arasında da başkanlık yapan Florenino Perez, bu dönemde de Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham ve Michael Owen gibi yıldızları kulübe kazandırmıştı.

Real Madrid, Perez'in ilk döneminde de bir Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu yaşamayı başarmıştı.