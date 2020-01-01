Florentino Perez: Zidane bizim için bir lütuf

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, İspanya Süper Kupası final karşılaşması sonrası teknik direktör Zinedine Zidane'dan övgüyle bahsetti.

, İspanya Süper Kupası'nda penaltı atışlarıyla 'i yenerek zafere ulaştı ve Zinedine Zidane yönetiminde 2017-18 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra ilk kupasını kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona ererken penaltı atışlarıyla kupanın sahibi Real Madrid oldu.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Marca'ya yaptığı açıklamada teknik direktör Zinedine Zidane'ın kendileri için bir lütuf olduğunu söyledi:

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"Zidane'ın birçok kupası var ve onun adına mutluyuz. Umarım daha fazlasını kazanır. Onun, Real Madrid ile sevgi dolu bir ilişkisi var. Bir yıl dinlenmeye karar verdi ve tüm enerjisiyle döndü. Zidane bizim için bir lütuf."

Perez aynı zamanda kaleci Thibaut Courtois'dan da övgüyle bahsederken, "Courtois'yı buraya getirdik çünkü onun dünyanın en iyi kalecisi olduğuna inanıyoruz. Zaferin kilit oyuncularından biriydi" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, 'nın 20. haftasında Santiago Bernabeu'da 'yı konuk edecek.