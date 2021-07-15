Florentino Perez: Vicente del Bosque bir salak! İnanmayan, Beşiktaş başkanına sorsun

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gizlice kaydedilen konuşmalarının yankıları sürüyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in geçtiğimiz yıllarda gizlice kaydedilen ses kayıtlarının yankıları sürerken, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan İspanyol teknik direktör Vicente del Bosque de Perez'in yıllar sonra yayımlanan açıklamalarından nasibini aldı.

Del Bosque'yi sert bir şekilde eleştiren Perez, Beşiktaş örneğini verdi.

Florentino Perez ne söyledi?

Kariyeri boyunca kulüp takımı olarak sadece Real Madrid'i ve Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente del Bosque'nin kötü bir teknik direktör olduğunu belirten Perez, Real Madrid'in Del Bosque döneminde futbolcular tarafından yönetildiğini öne sürdü:

"Del Bosque gördüğüm en büyük yalan. Herkes onun teknik direktör olmadığının farkında. Ne antrenman yaptırmayı ne de taktikleri biliyor. O bir salak.

"Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kimseden teklif alamadı çünkü herkes bu durumun farkında. Del Bosque hakkında Beşiktaş başkanıyla konuşmanızı rica ediyorum ki size duygularını aktarabilsin.

"O bir teknik direktör değil. Onun döneminde takımı Luis Figo, Raul ve Fernando Hierro yönetiyordu. Zavallı Vicente sadece orada bulunuyordu."

Beşiktaş macerası kısa sürdü

Real Madrid'de teknik direktör olarak iki La Liga şampiyonluğu yaşayan Del Bosque iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Luis Aragones'in ardından İspanya Milli Takımı'nın başına geçen Del Bosque ülkesini 2010 Dünya Kupası'nın yanı sıra EURO 2012'de de zafere taşımıştı.

2004-2005 sezonunda Yıldırım Demirören başkanlığında Beşiktaş'ın başına geçen deneyimli teknik direktörün Türkiye macerası ise beklenenden kısa sürmüştü. 17 maç sonunda görevden alınan Del Bosque, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüp takımı çalıştırmamıştı.

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