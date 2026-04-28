Florentino Pérez, Real Madrid'in yeni teknik direktörü konusunda net bir tercihi var: "Anonim kaynaklar şöyle diyor ki..."

Florentino Pérez'e kalırsa, José Mourinho gelecek sezon yeniden Real Madrid'in teknik direktörü olacak. The Athletic'ten David Ornstein'a göre, "The Special One" Real Madrid başkanının tercihi.

Mourinho şu anda Benfica'nın teknik direktörlüğünü yürütüyor. Ülkesinde bu dikkat çekici teknik adam harika bir sezon geçiriyor, zira Benfica ligde hala yenilgisiz.

Bu yenilmezlik serisine rağmen, Lizbon'un kırmızı kulübü lig şampiyonluğunu kaçıracak gibi görünüyor. Francesco Farioli'nin Porto'su, ikinci sıradaki takımdan şimdiden yedi puan fazla topladı ve sadece üç maç kaldı.

Real Madrid'de ise iyi bir sezondan söz edilemez. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devini eledi ve FC Barcelona ile arasındaki dokuz puanlık fark aşılmaz görünüyor.

Sezon ortasında kovulan Xabi Alonso'nun yerine geçen geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa, gelecek yıl da takımın başında olmayacak. Mourinho, Real Madrid'i yeniden zafere taşıyacak isim olabilir.

Ornstein Salı günü, "Yetki almadıkları için The Athletic'e isimsiz olarak konuşan birçok kaynak, bir sonraki baş antrenörün kim olacağına Pérez'in karar vereceğini söylüyor" diye yazdı.

"Başkan şu anda Mourinho'nun geri getirilmesinin en büyük destekçisi, ancak kulüp içinde buna karşı çıkan sesler de var," diyor transfer uzmanı. Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesinde 3 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor.