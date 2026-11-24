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Nico Paz, son iki yılda Como Calcio'da Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından biri hâline geldi. Eski kulübü Real Madrid ise akıllıca bir hamlenin meyvelerini toplamaya hazırlanıyor.

2024 yaz transfer dönemi, futbolseverlere birçok ses getiren kulüp değişikliği sundu. Bayern Münih, o dönemde henüz pek tanınmayan Michael Olise'i Crystal Palace'tan yaklaşık 53 milyon euroya kadrosuna katarken Atletico Madrid, Julian Alvarez'i Manchester City'den almak için tam 75 milyon euro ödedi. Arjantinli hücum oyuncusunun Atletico'ya transferi, o yaz resmen tamamlanan işlemler arasında açık ara en pahalısıydı. Ancak ilgi söz konusu olduğunda Atletico, sık sık olduğu gibi şehirdeki rakibi Real Madrid'in gölgesinde kaldı.

Real Madrid, yıllarca süren gelgitlerin ardından süper yıldız Kylian Mbappe'yi Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesini beklemeye ve bunun yerine kendileriyle sözleşme imzalamaya ikna etti. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Paris'te geçirdiği zorlu yılların ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayalini Real Madrid formasıyla gerçekleştirmek istiyordu. Madrid ekibi de santrfor mevkii için bir süredir üst düzey bir çözüm arıyordu.

Aralık 2022'de anlaşmaya varılan genç yıldız adayı Endrick'in transferi de tamamlanınca Real Madrid'in hücum hattı uzun yıllar için güvence altına alınmış görünüyordu. Madrid ekibi, Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Palmeiras Sao Paulo'ya yaklaşık 50 milyon euro ödedi. Mbappe ve Endrick'in gelişiyle, Karim Benzema'nın bir yıl önceki ayrılışının ortaya çıkardığı eksiklik giderilmiş gibiydi. Hücum kanatlarında ise Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz ve yükselişteki Arda Güler sayesinde kadro zaten son derece güçlüydü.

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Real Madrid, Nico Paz'ı 2024 yazında Como Calcio'ya sattı

Bu yüzden Real Madrid'in aynı yaz Nico Paz adlı genç oyuncuya kadrosunda yer bulamaması ve onu mütevazı bir bedel olan altı milyon euro karşılığında Serie A'ya yeni yükselen Como Calcio'ya göndermesi o dönemde pek dikkat çekmedi. Madrid ekibindeki bazı yöneticiler, İspanyol-Arjantinli oyuncunun olağanüstü yeteneğinin daha o zaman farkında olmalıydı. Nitekim Paz'ın İtalyan kulübüyle yaptığı sözleşmeye geri satın alma maddesi koydurdular.

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Bu maddenin Real Madrid için son derece kazançlı olacağı kısa sürede anlaşıldı. Paz, Madrid'de Mbappe, Vini Jr ve Jude Bellingham gibi yıldızların arkasında kalsa en iyi ihtimalle rotasyon oyuncusu olabilecekti. Como'da ise teknik direktör Cesc Fabregas'la çalışmaya başladı. Fabregas, oyuncunun güçlü yönlerinden en başından itibaren en iyi şekilde yararlandı ve bugün 22 yaşında olan Paz'ı, Real Madrid'de muhtemelen olamayacağı bir oyuncuya dönüştürdü.

Paz, bir keresinde İspanyol teknik direktörü için "Bana neredeyse her şeyi o öğretti" demişti. Fabregas da tıpkı bugün bu genç oyuncu gibi, futbolculuk döneminde orta sahada oyunu yönlendiriyor, olağanüstü yaratıcılığı ve topla kalitesiyle öne çıkıyordu. Paz sözlerini şöyle sürdürmüştü: "İlk günden itibaren istediğim gibi oynamama izin verdi ve bana çok özgürlük tanıdı."

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Nico Paz, Como Calcio'da hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Paz'ın yeni kulübündeki ilk sezonunda Serie A'nın en iyi 23 yaş altı oyuncusu, ertesi yıl ise ligin en iyi orta saha oyuncusu seçilmesi boşuna değildi. Bu sezon İtalya'nın en üst liginde en çok şut çeken oyuncu (46). Çalımlarda yüzde 56,3'lük başarı oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Bir hücum oyuncusu için savunma verileri de dikkat çekici ölçüde güçlü: 90 dakika başına 11,77 ikili mücadeleye giriyor ve bunların yüzde 58,9'unu kazanıyor. Paz, Fabregas'ın yıllar içinde sürekli geliştirdiği Como'nun karşı pres sisteminde altın değerinde.

Şut atmaya yönelik oynayan bir ofansif orta saha oyuncusu olan Paz; klasik bir oyun kurucunun, çalım becerisi yüksek bir kanat forvetin ve gol tehdidi ile bitiriciliği sayesinde ikinci forvetin ya da gerektiğinde rahatlıkla bir hat daha ileride oynayabilecek bir kontra atak forvetinin özelliklerini bir araya getiriyor. Como formasıyla yalnızca iki yılda tüm kulvarlarda 50 gole katkı yaptı (25 gol, 25 asist). Geçen sezonun sonunda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak şimdilik zirveye ulaşan kuzey İtalya ekibinin hızlı yükselişinin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

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Planlanan dönüş: Real Madrid, Nico Paz'a yer bulabilecek mi?

Paz, ayrılığından sonraki her sezonun ardından altyapısında yetiştiği Real Madrid'e dönme fırsatı buldu ancak bugüne kadar hepsini geri çevirdi. Real Madrid, geçen yaz sözleşmesindeki geri satın alma maddesinden vazgeçmek için 60 milyon euro aldı. Yine de 22 yaşındaki oyuncunun olağanüstü performansı karşısında onu yeniden alma hakkını tamamen kaybetmek istemedi. Söylenenlere göre Real Madrid, 2027 yaz transfer döneminde Paz'ı geri getirme imkânına bir kez daha sahip olacak. Ancak çeşitli basın haberlerine göre bunun için kuzey İtalya'ya sözleşmede belirlenen 80 milyon euroluk bonservis bedelini ödemesi gerekecek.

Son dönemde çıkan haberlere göre Madrid ekibi, başkan Florentino Perez'in son yıllarda anlaşmalara giderek daha sık eklettiği geri satın alma hakkını akıllıca kullanmayı planlıyor. Böylece Real Madrid'in net harcaması yalnızca 14 milyon euro olacak: Sözleşmede belirlenen 80 milyon eurodan Como'dan aldığı 66 milyon euro (altı + 60) çıkarıldığında geriye bu tutar kalıyor. Karşılığında ise üç yıl boyunca mümkün olan en iyi koşullarda, en üst düzeyde gelişme fırsatı bulmuş bir oyuncuyu kadrosuna katacak.

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Bu hesabın tek büyük bilinmeyeni, Paz'ın kendi geleceğine ilişkin planları. Como'da Fabregas'ın kanatları altında son derece mutlu görünüyor. Geçmişte Madrid'e dönüşü her seferinde engelleyen kişinin kendisi olması da tesadüf değil. Çeşitli basın haberlerine göre İspanyol-Arjantinli oyuncu, altyapısında yetiştiği kulübe ancak kendisine net bir yol gösterilirse dönmek istiyor. Madrid'e gidip sportif planlarda yer almamak ve yalnızca kârla satılabilecek bir oyuncu olarak görülmek Paz için söz konusu değil.

Üstelik hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun sisteminde öncelikle bir yer bulunması gerekecek. Santrfor mevkisinde Mbappe'nin yeri tartışılmaz; onun arkasındaki on numara pozisyonunda da Jude Bellingham'ın yeri garanti. Dolayısıyla Paz'a yalnızca hücum kanatlarında yer kalıyor. Bu durumda da kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi Yan Diomande'nin ya da kulübün gelecekteki yüzü olarak gördüğü Arda Güler'in yedek kulübesine çekilmesi gerekecek. Son dönemde kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Vini Jr. ise bu hesaba dâhil bile değil. Her durumda, önceki transfer dönemlerinde olduğu gibi son söz Paz'ın.