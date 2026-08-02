Son seçimlerde Real Madrid başkanlığına aday olan Enrique Riquelme, kraliyet kulübünün başkanı Florentino Perez'e bir mesaj gönderdi.

Riquelme, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda Florentino Perez'den, Dünya Kupası'nın bir bölümünü özelleştirme projesinden vazgeçen Gianni Infantino'yu örnek almasını istedi.

"Marca" gazetesine göre Riquelme, İspanya'da ekonomi gazeteciliğinin öncü yayınlarından biri olan Expansion gazetesinin verdiği bilgilere dayandı. Söz konusu gazete, "Infantino, Dünya Kupası'nı pazarlamak için bir bağlı şirket kurma niyetinden vazgeçti" başlığı altında, bu fikrin Florentino Perez'in düşündüğü fikre çok benzer olduğunu ortaya koymuştu.

Kulübün eski başkan adayı, Instagram paylaşımında "Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) durumu düzeltmeyi başardı..." ifadelerini kullandı.

Şunları da ekledi: "Bazıları dikkat etmeli... Her şey satılık değil." Florentino Perez ve yakın danışmanlarına yönelik son derece doğrudan bir mesaj.

Real Madrid başkanının özel sermaye çekmeye yönelik projesi hâlâ ayakta duruyor. Florentino Perez seçim kampanyası sırasında bu projeyi açıklamamış olsa da bu konunun kulüp üyeleri arasında geniş bir tepkiye yol açacağının farkında; seçilen formülün (FIFA'nın projesine çok benzeyen), futbol faaliyetlerinin devredileceği bir bağlı şirket kurmak olduğu anlaşılıyor.

Perez, bu şirketin yüzde 5 ile 10 arasındaki bir bölümünü bir veya birden fazla dış yatırımcıya satmayı planlıyor.

Florentino Perez, kulübü ticari bir varlığa dönüştürme yönündeki ilk fikrinden vazgeçtikten sonra bu yeni modelin bir referandum aracılığıyla üyelerin onayını alması gerektiğinin bilincinde.

İlke olarak, ekim ayının ilk hafta sonu, Florentino'nun bu projeyi kulübün mevcut sahiplerine açıklamak için seçtiği tarih olabilir.

İç anketler, Real Madrid başkanının kulübün tarihini sarsıcı nitelikte görülen bu öneriye karşı şiddetli bir muhalefetten çekindiğine işaret ediyor ve gerilimlerle dolu bir sonbaharın kapıda olduğu görülüyor.

Florentino Perez, tüm işaretlerin gösterdiği gibi fikrine yönelik tam bir reddiyle karşılaşmaktan son derece endişe duyuyor. Ayrıca, fikrine karşı mutlak ve yankı uyandıran protesto nedeniyle projesini aniden gömmek zorunda kalan Gianni Infantino gibi, kendisinin de tıpkı daha önce Süper Lig'de başına geldiği gibi bu yeni projeyi sonlandırmak zorunda kalacağı endişesini taşıyor.