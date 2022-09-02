Floransa sokaklarını Netflix'in Fatih Terim belgeselinin reklamları süslüyor

Fatih Terim'in hikayesinin anlatıldığı belgeselin reklamları, Floransa sokaklarında büyük ilgi gördü.

Netflix'in yayımlayacağı Fatih Terim belgeselinin tanıtımları futbol dünyasında büyük bir ses getirirken, merakla beklenen serinin reklamları İtalya'da da yankı uyandırdı. Galatasaray ile 1999-2000 yıllarında dört Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Kupası'nı da kazanan deneyimli teknik direktör, bu başarılarının ardından Serie A'da da ses getirmişti.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra önce Fiorentina'da ardından da Milan'da görev yapan Terim, özellikle Mor Menekşeler'de taraftarlar tarafından oldukça sevinmiş ve kulüpte bir hayli iz bırakmıştı. Fiorentina'daki koltuğunu yıllar sonra Galatasaray'da da olacağı gibi Roberto Mancini'ye bırakan Terim, Milan'daki koltuğunu ise futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Carlo Ancelotti'ye bırakmıştı.

Terim'in oldukça güzel hatıralarla ayrıldığı Floransa'nın sokaklarını Netflix'in söz konusu belgeselinin reklamları süslerken, İtalyan futbolseverler de geri sayıma geçti. İtalya'da çalıştığı dönemde birçok önemli futbol adamıyla önemli dostluklar kuran Terim, Fiorentina'nın İtalya Kupası'nda finale çıkmasında önemli rol oynasa kulübün sahibi olan ünlü film yapımcısı Cecchi Gori ile anlaşamayınca görevinden ayrılmıştı.