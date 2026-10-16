Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Real Betis'in Faslı kanat oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli'nin sergilediği performanstan duyduğu hayranlığı dile getirdi; iki takımın yarın, cumartesi günü İspanya Ligi kapsamında oynayacağı merakla beklenen karşılaşma öncesinde oyuncunun bireysel yetenekleri ve birebir mücadelelerdeki özgüvenini övdü.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Flick, maçın basın toplantısında Ezzalzouli'nin büyük potansiyele sahip bir futbolcu olduğunu söyledi; oyun tarzını ve son üçlü bölgede fark yaratma kabiliyetini beğendiğini vurguladı.

Alman teknik direktör şöyle devam etti: "Ondan gördüklerim bende hayranlık uyandırıyor. Harika bir oyuncu, futbol oynama şeklini ve sahanın son bölümünde rakiplerine karşı birebir mücadelelerdeki özgüvenini seviyorum. Ayrıca gol atma yeteneği de var, bu etkileyici bir şey."

Flick, başka bir takıma mensup bir oyuncu hakkında uzun konuşmamaya özen gösterdi; ancak Faslı kanat oyuncusunun ortaya koyduğu seçkin seviyeye dikkat çekerek yüksek kabiliyetlere sahip olduğunu belirtti. Bu övgü, Ezzalzouli'nin son dönemdeki performansında görülen gelişime duyduğu takdiri yansıtıyor.

Ezzalzouli, Real Betis formasıyla özel bir dönem geçiriyor. Hızı, çalım becerileri ve rakip kaleyi tehdit etme kabiliyetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında attığı gol de hücumdaki tehlikesinin en çarpıcı kanıtlarından biri oldu.

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Flick'in övgüsü, Barcelona ile Betis arasındaki karşılaşma öncesinde ayrı bir önem kazanıyor; zira Katalan ekibi bu sezon güçlü bir performans sergileyen bir rakip karşısında zorlu bir sınava hazırlanıyor. Ezzalzouli ise parlak formunu sürdürmeyi ve İspanya Ligi'nin en önemli kulüplerinden biri karşısında etkili olabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.