Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, iki takımın yarın, cumartesi günü İspanya La Liga'da karşılaşacağı maç öncesinde, Real Betis'in Faslı kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'ye duyduğu hayranlığı dile getirdi. Oyuncu, 2023 yazında Katalan kulübünden ayrılmasının ardından gelişimini sürdürerek Endülüs ekibinin en dikkat çekici hücum unsurlarından biri haline geldi.

24 yaşındaki Ezzalzouli, Real Betis'in Porto'yu 3-2 yendiği maçta attığı harika golle tüm dikkatleri üzerine çekti ve büyük kulüplerle teknik direktörlerin ilgisini çeken oyuncular arasındaki konumunu güçlendirdi. "Transfermarkt" sitesine göre, Barcelona'dan ayrıldığı dönemde 15 milyon euro olan piyasa değeri 40 milyon euroya yükseldi.

Flick, Betis maçı öncesindeki basın toplantısında şöyle konuştu: "Gördüklerim beni etkiliyor. Harika bir oyuncu, oyun tarzını gerçekten çok seviyorum; sahanın son üçlük bölgesinde birebir mücadelelerdeki güveni de öyle. Ayrıca gol atma yeteneği de var. Bu harika bir şey."

Barcelona, 1 Eylül 2023'te Ezzalzouli'nin 7,5 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıklamış, oyuncuyu geri satın alma hakkını ve gelecekteki satışından elde edilecek gelirin %50'sini elinde tutmuştu. Ancak bu şartlar daha sonra başka bir transfer nedeniyle değişti.

Vitor Roque transferi Barcelona'nın hesaplarını değiştirdi

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Değişiklik, Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Brezilyalı Vitor Roque'un Şubat 2025'te Palmeiras'a transfer olmasının ardından geldi. 25 milyon euro sabit bedel ve 5 milyon euro bonus içeren bu transferde Barcelona, Ezzalzouli'nin yeniden satışından elinde tuttuğu payın %30'undan feragat etti.

Böylece Faslı kanat oyuncusunun gelecekteki herhangi bir satışından Barcelona'nın alacağı pay yalnızca %20'ye geriledi. Anlaşmada belirtilen şartlara göre, oyuncuyu geri satın alma hakkı ise 2025 yazında sona erdi.

Ezzalzouli'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. Bu durum, Endülüs ekibine oyuncunun geleceğini kontrol etme imkânı tanırken, Barcelona anlaşmada kalan payından yararlanmak için ileride yapılabilecek bir satışı bekliyor.

Rashford dönüş kapısını geçici olarak kapattı

Ezzalzouli'nin Barcelona'ya dönüşü geçen yaz gündeme gelmişti, ancak Katalan kulübü sonunda eski kanat oyuncusunu geri getirmek yerine Manchester United'dan Marcus Rashford'u kiralamayı tercih etti.

Ezzalzouli, altyapıdan A takıma yükseldikten sonra Barcelona ile 14 maç oynadı ve 2-2 biten Osasuna maçında bir gol kaydetti.

Ayrıca Betis'e transfer olmadan önce Osasuna'da kiralık olarak forma giydiği dönemde 34 maça çıkıp 6 gol attı.

Endülüs ekibine katıldığından bu yana Ezzalzouli, 134 maçta 32 gol kaydederek takımın en etkili hücum silahlarından biri ve Barcelona savunmasının cumartesi günkü maçta dikkatle takip etmesi gereken oyunculardan biri haline geldi. Oyuncu yeteneklerini kanıtlamaya devam ederken, Katalan kulübünün gelecekteki satış gelirinden elinde yalnızca sınırlı bir pay kaldı.