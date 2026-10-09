Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Mark Bernal'ın Barça'da sol stoper mevkisi için bir seçenek olmasını saf dışı bıraktı.

Uzun bir aradan sonra oynamanın zorluğu ve önündeki karmaşık fikstür hakkındaki soru üzerine Flick, Getafe maçının basın toplantısında şöyle konuştu: "Bu aralar işimizin bir parçası, hoşuma gitmiyor ama değiştiremem. Bizi 5 son derece önemli maç beklediği için bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor, hazırlanmamız gerekiyor ve bunu yapacağız."

Önümüzdeki döneme ilişkin olarak rotasyon yapma olasılığı hakkında Flick, "Her zaman aynı şeyi yaparız, konu her zaman bir sonraki maçın en önemlisi olmasıdır ve hiçbir şey değişmez. Bir sonraki rakip Getafe ve çetin bir rakip olacak, nasıl oynadıklarını biliyoruz ve onlara karşı oynamak genellikle zordur." dedi.

Frenkie de Jong'un dönüş tarihine ilişkin olarak Flick şu yanıtı verdi: "Muhtemelen Betis karşısında hazır olacak, durumu iyi ve bir ağrısı yok, ama zamana ihtiyacı var ve ona bu zamanı vereceğiz."

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Juan García'nın oynamaya hazır olup olmadığına dair Barça teknik direktörü şunları söyledi: "Livakovic her zaman bir seçenek, Szczesny de öyle, ama bugün ortaya koyduğuna bakılırsa Juan çok iyi durumda ve ilk 11'de oynayabileceğini düşünüyorum."

De Jong'un stoper olarak oynama olasılığı hakkında Flick şu değerlendirmeyi yaptı: "Kesinlikle oynayabilir, elimizde çeşitli seçenekler var ve Frenkie, stoper mevkisinde oynamak için seçeneklerden biri."

Mark Bernal'ın sol stoper olarak bir başka seçenek olup olmadığı sorulduğunda Flick şöyle açıkladı: "Bazen antrenmanlarda oynadı ama onu bu mevkide görmüyoruz. Bu yetenekte bir genç için kendi mevkisinde oynaması, gelişmesi ve daha fazla özgüven kazanması iyidir. Son maçlarda çok iyi seviyeler ortaya koyuyor ve onu stoper olarak oynamak için bir seçenek olarak görmüyorum."









Sol bek mevkisindeki rekabetten memnuniyetine ilişkin olarak Barça teknik direktörü şunları söyledi: "Her mevki için iki oyuncumuz var, herkesin en üst seviyede oynaması gerekiyor, aksi takdirde onu değiştirebiliriz ve herkes bunu biliyor. Bunu antrenmanlarda görüyorum, herkes yüzde 100 ortaya koyulması gerektiğini biliyor ve gördüğüm yoğunluk çok hoşuma gidiyor. Kulüp ve herkes için önümüzdeki dört yıl boyunca La Masia'dan Espart gibi bir oyuncuya sahip olmak çok iyi bir şey."

Lamine Yamal'ın içinde bulunduğu muhteşem dönem hakkında Flick açıklamalarını şöyle tamamladı: "Seviyesi muhteşem, İspanya ile de öyle. Onu Londra'da izledim, tribünlerdeydim. Oyuncuları farklı bir bakış açısıyla düşünmek gerekiyor; Cubarsi ve Yamal genç ve daha hızlı toparlanıyorlar. 60 ya da 70 dakika oynarsa bu iyi bir şey, her ne kadar her şeyi oynamak istese de, oynamayı seviyor. Eğer zaten değilse dünyanın en iyi oyuncusu olacak, zirvede ve çok yakın. Bu şekilde devam eder ve bu zihniyetle gelişmeye çalışırsa ondan memnunum."