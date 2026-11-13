Barcelona, son yıllarının en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor; üstelik yalnızca sonuçlar açısından değil, geleceğe yönelik planlama açısından da. Takım, tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle stoper bölgesinde bariz bir eksiklik yaşarken teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco, kendilerini hareket edemez durumda buluyor. Bunun nedeni ise sportif yönetimin elini kolunu bağlayan ve ana hedeflerini takip etmesini zorlaştıran ağır mali durum.

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İspanyol "Marca" gazetesine göre, Flick ve Deco, önümüzdeki kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirme konusundaki net isteklerini dile getirerek, stoper bölgesinin sakatlıklardan en çok etkilenen alan olduğunu ve takım sezon sonuna kadar tüm kupalarda yarışmak istiyorsa bu bölgeye acil takviye gerektiğini vurguladılar.

Ancak sorun istekte değil, imkânda. Yönetim, yalnızca altı ay sürelik bir profesyonel oyuncuyla ya da mevcut takımın kalitesini artırmayacak bir oyuncuyla anlaşmak istemiyor. Hedef, kulüple uzun bir geçmişe sahip seçkin bir savunmacıyla, savunmayı yıllarca yönetebilecek üst düzey bir stoperle anlaşmak; bu tür oyuncular ise şu anda gerçekleştirilemeyecek devasa bir yatırım gerektiriyor. Bu durum, yaşanan zorlukları ve kayda değer hiçbir ilerleme olmadan geçen haftaları açıklıyor.

Barcelona, diğer nedenlerin yanı sıra Raphinha'nın sözleşme yenilemesi sayesinde 1:1 kuralına bağlı kalmaya devam ediyor; yeni sözleşmesi, mevcut kontratını uzatıyor ve taksitlerini düşürüyor, ayrıca maaş artışı hemen değil gelecek sezon yürürlüğe girecek ve dolayısıyla mevcut maaş faturasını etkilemeyecek.

Buna karşılık Xavi Espart'ın sözleşmesinin uzatılması, Marc Bernal'in yakında gerçekleşecek uzatması ve hâlihazırda yürürlükte olan Bryan Farinas ile Gerard Martin'in sözleşmeleri, takımın toplam maliyetini etkiliyor; bu da Barcelona'nın ocak ayında transfer yapmakta yaşadığı bazı zorlukları açıklıyor.

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Hem Camp Nou'daki hem de Joan Gamper Spor Şehri'ndeki ofisler, yalnızca birkaç aylığına bir oyuncuyla anlaşmak istemediklerini açıkça vurguluyor; hedef, savunma hattını üst düzey bir merkez savunmacıyla güçlendirmek ve bu transfer, kulübün şu anda bir oyuncunun ayrılması dışında karşılayamayacağı bir harcama gerektiriyor; şu an itibarıyla bu konuda ilerlemiş herhangi bir transfer bulunmuyor.

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Tüm gözler Alejandro Balde'ye çevrilmiş durumda. Kulüp, sol bekin ocak ayında ayrılacağına güven duyuyor, ancak geleceği bugün hâlâ belirsiz; oyuncu şimdiye kadar kulüpten ayrılma konusunda tereddütlü davrandı ve kendisine sunulan teklifler tam anlamıyla tatmin edici olmadı. Buna rağmen kulüp, şu anki yalnızlığının önümüzdeki haftalarda fikrini değiştirebileceğini düşünüyor, ancak yönetim kurulundaki yetkililer bundan emin değil.

Bununla birlikte, Barcelona'nın kapıları Hansi Flick'in kadrosundaki diğer oyuncuların ayrılışına da açık; kulübün bazı oyuncuları satması gerekiyor. Takımın tamamı satışa çıkarılmış değil, dokunulamayacak oyuncular var; örneğin Raphinha, Pedri, Cubarsi ve Lamine. Ancak yönetim, birçok başka oyuncu için gelecek teklifleri dinlemeye hazır.

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Deco ve ekibinin elinde olası savunmacıların isimlerinden oluşan bir liste var, fakat hepsi mevcut bütçelerini aşıyor. Yine de sportif direktörler hiçbir seçeneği göz ardı etmiyor. Zor olsa da önümüzdeki yaz transfer döneminde takviye yapma umudu var.

Yaz aylarından beri, kulübün mali durumu nedeniyle ocak ayında herhangi bir oyuncuyla anlaşmanın karmaşık olacağını biliyorlardı. Ancak çalışmaları sürüyor ve istenen özelliklere sahip, bazılarının kimlikleri henüz açıklanmamış birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyorlar.

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İsteklerine rağmen Tah, Bastoni, Nistad, Gvardiol, Nathan ve Reis gibi isimler, erişimlerinin dışında oldukları için şu anda uygun seçenekler değil. Ancak Barcelona hiçbir şeyi göz ardı etmiyor, çünkü durum değişebilir: Beklenmedik bir ayrılık olabilir ya da olası bir transfer, kiralık yoluyla bile olsa taşınmak zorunda kalabilir. İyimserler, ancak zaman geçiyor ve savunma yardım için haykırıyor.