Manchester United'ın savunma oyuncusu Lisandro Martínez'in adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılabilecek olası oyuncular listesinde yer aldı.

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Haberi duyuran Sport gazetesine göre, menajer Pedro Bravo, El Chiringuito programında Arjantinli savunmacının Katalan kulübüne olası transferinin perde arkasını açıkladı.

Bravo, Deco ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Barça'nın sportif direktörü bu görüşmede kendisine, Arjantinli stoperin kulübün planlarına uymadığını söyledi.

Deco, Alman teknik direktör Hansi Flick'in de aynı görüşte olduğunu Bravo'ya teyit etti.

Pedro Bravo, Manchester United oyuncusunu Deco'ya kendisinin önerdiğini ancak olumsuz yanıt aldığını açıkladı.

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Menajerin aktardığına göre Barcelona'nın sportif direktörü şunları söyledi: "Lisandro iyi bir oyuncu ama onu beğenmiyoruz ve ihtiyaçlarımıza uymuyor."

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Böylece Barcelona'nın Arjantinli milli oyuncuyu transfer etmeye ilgi gösterme ihtimali azalıyor. Ancak bu seçenek şu an için tamamen rafa kaldırılmış değil.

Lisandro Martínez'in Old Trafford'daki durumu, bu dosyada olumlu bir nokta olarak öne çıkıyor. Kulüp yönetimiyle yaşadığı gerginlikler ve sözleşmesinin sona ermesine az kalması, 2027 yazında serbest oyuncu konumuna geçecek olması, Arjantinli savunmacıyı Barcelona'da Pau Cubarsí'nin yanında stoper pozisyonu için adaylar listesinde tutuyor.

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Yine de Katalan kulübünün öncelikli tercihleri arasında yer almadığı netlik kazandı. Bastoni, Wilch, Schlotterbeck ve Nitsad gibi isimler çok daha fazla ilgi görüyor.

Öte yandan Barcelona, bazı oyuncularının ayrılmasını bekliyor. Gerek finansal kısıtlamalar gerekse A takım kadrosunun şu an için dolu olması nedeniyle kulübün hareket alanı daraldığından, yeni savunmacının seçimi daha da zorlaşıyor.

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Deco'nun bu dosyayı yakından takip etmesi gerekiyor. Balde ya da Jules Koundé ayrılırsa, gelecek oyuncunun gerektiğinde beklerden birinin yokluğunu telafi edebilecek nitelikte olması şart olacak.

Bu şart, takımın ihtiyaç duyduğu savunmacıyı arama sürecini daha da zorlaştıracak ek bir etken olarak öne çıkıyor.

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El Chiringuito programında ortaya çıkan bilgiler, Deco ve Flick'in transfer piyasasında müsait bir solak stoper bulmakla yetinmediğini doğruluyor. İkisi de takımın oyun anlayışına uyan, hem bugün hem de gelecekte katkı sağlayabilecek üst düzey bir oyuncu istiyor.

Lisandro Martínez transferini Barcelona için uygun bir fırsata dönüştürebilecek koşullara rağmen, Arjantinli oyuncu tercih edilen isim gibi görünmüyor.