Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, La Liga'nın 11. haftasında Deportivo Alavés'i 6-1 mağlup ederek Barcelona ile 100. galibiyetini elde etmenin mutluluğunu dile getirdi.

Flick ayrıca Katalan ekibinin tepkisini övdü ve Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Frenkie de Jong ve Bryan Fariñas'ı takdir etti.

Mundo Deportivo gazetesi, Flick'in basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Flick şöyle konuştu: "Son derece memnunum. İlk yarıda hakimiyetimizi kurduk ve boşlukları değerlendirerek fırsatlar ürettik. Gördüklerimi çok beğendim. İyi bir oyun sergiledik."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Alavés son derece iyi savundu ve arkada çok sayıda oyuncusu vardı. Hızlı hücum geçişlerine iyi şekilde yaslanacaklarını biliyorduk, ancak maçın kontrolünü elimizde tuttuk. Bize bıraktıkları küçük boşlukları değerlendirmeyi başardık."

Frenkie de Jong'un stoper mevkiindeki ilk kez oynayışı ve bu mevkide yeniden görev alıp alamayacağı sorulduğunda Hansi şunları açıkladı: "Savunma hattımızda çok sayıda eksiğimiz var ve oyuncuların ne zaman döneceğini bilmiyoruz."

Flick ayrıca genç oyuncu Bryan Fariñas'ın ilk kez sahaya çıkışı hakkında konuştu ve şöyle dedi: "Frenkie ve Bryan'a o mevkide oynayıp oynayamayacaklarını sordum ve ortaya koydukları çaba için onlara teşekkür ediyorum. Bryan, antrenmanlardaki profesyonelliği sayesinde sahaya çıkmayı hak etti. İyi bir performans sergiledi, Lamine ile iyi bir uyum ve anlaşma yakaladı."

Alman teknik direktör, maçta iki gol kaydeden Lamine Yamal hakkında konuşarak devre arasında onunla görüştüğünü açıkladı ve savunmacılarla birebir mücadelelerde özgüvenini yeniden kazanmasını övdü.

Flick şöyle dedi: "Yamal'ın biraz dinlenmesi önemliydi ve harika bir performans sergiledi. Görmek istediğim buydu; iki yenilginin ardından Fermín ve Raphinha'dan da aynısını görmek istiyordum."

Barcelona ile 100. galibiyetine dönecek olursak, Flick bu başarı hakkında fazla konuşmak istemedi, ancak gülümsemesini gizleyemedi.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Genellikle geçmişe bakmam, ama son derece mutluyum. En iyi maç mıydı? Madrid'deki ilk El Clásico'yu kazanmak harika bir şeydi. Onu olumlu duygularla hatırlıyorum ve bu, önümüzdeki haftalar için iyi olacak."

Flick, Pedri'yi devre arasında oyundan almasının nedenini şöyle açıkladı: "Onu değiştirdim çünkü sarı kart görmüştü ve risk almak gerekli değildi."

Rodri'nin doksan dakikanın tamamında sahada kalması ve Gavi'nin oyuna sokulmaması konusunda ise teknik direktör şöyle açıkladı: "Başta Rodri, Frenkie ve Fermín'i kapsayan değişiklikler yapmayı düşündük, ancak sonrasında başka bir şey yapmaya karar verdik."

Barcelona teknik direktörü şimdi önümüzdeki hafta oynanacak Aston Villa ve Atlético Madrid maçlarına odaklanıyor.

Flick, her maçı tek tek ele alma politikasını sürdürerek şöyle konuştu: "Öncelikle Aston Villa ile karşılaşmamız gerekiyor. Kendi sahamızda oynayacağız ve Şampiyonlar Ligi her zaman özel bir turnuvadır, kendine has bir havası vardır. Bugünkü maçın ardından toparlanmak için yalnızca iki günümüz var. Bu yüzden şu anda tüm odağımız oyuncuların sağlığına kavuşmasında; ardından Aston Villa maçının hazırlıklarına başlayacağız."

Bununla birlikte Flick, Jules Koundé, Eric García ve Andreas Christensen'in önümüzdeki haftanın maçlarından önce geri dönüp dönemeyecekleri konusundaki şüphelerini dile getirerek şunları söyledi: "Şu an için hiçbir şey bilmiyoruz. İyileşme süreci iyi gidiyor, ancak durumumuz ideal değil. Bu iki maç boyunca dayanmamız gerekiyor. Onlardan bir ya da iki oyuncuyu yeniden kadroya katabilmeyi umuyorum."

Sözlerine şöyle ekledi: "Christensen takımla antrenmanlara dönmeye yakın, ancak ardından bir milli ara olacak ve onu riske atmayacağız çünkü sezonun geri kalanında hizmetlerine ihtiyacımız var."