Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong, 2026 Dünya Kupası finalleri sırasında yaşadığı bağ kopması sakatlığından iyileşerek geçtiğimiz pazar günü Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico maçında sahaya döndü.

29 yaşındaki De Jong, doğal mevkisi olmamasına rağmen ofansif orta saha pozisyonunda forma giymesine karşın, o ciddi sakatlıktan tamamen iyileştiğini kanıtladı.





Katalan gazetesi "Sport", eski Ajax oyuncusunun pes etmeyi ya da Katalan ekibinin planlarının dışında kalmayı reddettiğini belirtti; bu, oyuncunun birkaç gün önce açıkça vurguladığı ve halen savunmaya devam ettiği bir tutum.

Hollanda'nın "Ziggo Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda De Jong şöyle konuştu: "Daha önce hiç uzun süre yedek kulübesinde kalmadım ve bu sezon da buna mecbur kalmak istemiyorum. Şu anda fiziksel olarak tam formdayım ve her geçen gün daha da güçleniyorum; umarım yakında daha fazla oynama süresi bulurum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dönüşümün kademeli olması gerektiğinin farkındayım, ancak uzun vadeli hedefim düzenli olarak forma giymek ve mümkün olan en kısa sürede ilk on bire dönmek."

Sağ dizindeki iç yan bağ kopmasından (Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile oynarken yaşadığı bir sakatlık) iyileşmesinin ardından teknik direktör Hansi Flick, onu La Liga'da Real Betis'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçlarda kadroya dahil etti, ancak oyuncu her iki karşılaşmada da yedek kulübesinde kaldı.

Buna rağmen, "El Clasico" maçında forma giyme fırsatı buldu; Fermin Lopez'in yerine oyuna girerek 16 dakika sahada kaldı. Barcelona teknik direktörü, onu Hollandalı milli futbolcu için yeni bir mevki olan ofansif orta saha pozisyonunda görevlendirdi, ancak oyuncu yüksek seviyede bir performans sergiledi.

Flick, De Jong'un El Clasico'da forma giymesiyle ilgili şunları söyledi: "Son derece iyi antrenman yaptı ve topla bize büyük bir güç katıyor. Birkaç dakika da olsa oynaması bizim için son derece önemliydi."

Hollandalı milli futbolcu, defansif orta saha oyuncularına ayrılan iki mevki (çift pivot sistemi) için verilen kıyasıya rekabetin boyutunun farkında, ancak endişe ya da çekince duymuyor; çünkü kendi yeteneğine inanıyor.

Şu an itibarıyla Flick, orta sahanın derinliklerinde Pedri ve Rodri'ye güveniyor; bu roller için ayrıca Gavi ve Marc Bernal da yarışıyor.

Ofansif orta saha olarak oynamak üzere mevkisinin değişmesi ise ona oynama süresi garantilemek için yeni bir fırsat açıyor; şu anda Fermin Lopez'in doldurduğu bu mevki, Dani Olmo'nun sakatlığının ardından bir bakıma boş kaldı.



