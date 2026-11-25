Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 19 yaşındaki Lamine Yamal'ın çarşamba günü Sabah'la oynanacak Şampiyonlar Ligi deplasmanında forma giyemeyecek olması üzerine takımına onsuz da başarılı olabileceklerini gösterme çağrısı yaptı. Bu sezon Barcelona hücumunun merkezinde yer alan Yamal, ayak bileğindeki sorun nedeniyle takım arkadaşları Azerbaycan'a giderken İspanya'da kaldı.

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Ayak bileği sakatlığı Yamal'ın tüm maçlarda oynama serisini bitirdi

Bu sezon Barcelona'nın 17 maçının tamamına ilk 11'de başlayan, 13 gol atıp 13 asist yapan Yamal, ilk kez bir maçta forma giyemeyecek. Pazartesi günkü sağlık kontrollerinin ardından sağlık ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu Bakü yolculuğu öncesinde İspanya'da bırakma kararı aldı. Yamal'ın pazar günü Deportivo A Coruna deplasmanında oynanacak La Liga maçına dönmesi bekleniyor.

Flick, çarşamba günkü maçta hücum hattını henüz belirlemedi. Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Anthony Gordon ve Raphinha, Yamal'ın yerine forma giymek için yarışıyor. Savunmadaki sakatlıklar da kadro seçimini zorlaştırıyor. Andreas Christensen ve Xavi Espart hâlâ forma giyemeyecek; kalçasındaki sorun nedeniyle Pau Cubarsí'nin oynatılarak riske edilmesi de beklenmiyor.

Flick ve De Jong kadro derinliğine güveniyor

Salı günkü maç öncesi basın toplantısında Flick, Yamal'ın yokluğunun etkisini küçümserken De Jong'un farklı mevkilerde oynayabilmesini övdü. Flick, "Daha önce Lamine olmadan oynadık, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bizim için çok önemli ama [pazartesi günü] kontrolleri yaptık ve evde kalmasının daha iyi olacağına karar verdik. Umarım her şey yolunda gider ve hafta sonunda oynayabilir" dedi.

Daha önce konuşan ve diz sakatlığını atlattıktan sonra beş maçta forma giyen De Jong da kadronun kalitesine güvendiğini söyledi. Orta saha oyuncusu, "Lamine gibi bir oyuncunun yokluğu her zaman hissedilir. Olağanüstü yetenekli. Tek başına tehlike ve fırsatlar yaratıyor, bu yüzden onun gibi biri olmadığında bunu fark ediyorsunuz. Ama kadro iyi oyuncularla dolu ve onsuz da kazanabiliriz" dedi.

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Savunmadaki eksikler nedeniyle De Jong'un stoperde oynamaya devam etmesi gerekebilir. Flick, oyuncusunun takım için gösterdiği fedakârlığı övdü: "Frenkie'de en çok sevdiğim şey, 'Tamam hocam, bana stoperde ya da bekte ihtiyacınız varsa fark etmez' demesi. Oynamaya hazır olduğunu ve takıma yardım edebileceğini söyledi. Benim için takım oyuncusu budur. Bu takım için her şeyini veriyor.

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"Hepimiz onun dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu biliyoruz. Ben onu orta saha oyuncusu olarak görüyorum, kalitesine orada ihtiyacımız var. Ama şu anda yarın ona nerede ihtiyaç duyacağımıza bakacağız."

De Jong, takımın ihtiyaçlarını öne koyarken uzun vadede hangi mevkide oynamak istediğini yineledi: "Kendimi orta saha oyuncusu olarak görüyorum, bunu herkes biliyor. Hep orada oynadım. Ama takımın bana başka bir yerde ihtiyacı varsa ya da teknik direktör başka bir mevkide oynamamın daha iyi olacağını düşünüyorsa bunu her zaman yaparım."

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Barcelona, 2015'ten bu yana ilk Avrupa kupasının peşinde

Barcelona, La Liga'daki 13 maçından 12'sini kazanmış ve lider durumda çarşamba günkü karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki dört maçında aldığı üç galibiyet de 2015'ten bu yana ilk Avrupa kupasını kazanabileceğine dair umutları artırdı.

Barcelona'nın Avrupa'daki tek yenilgisi, kupayı üst üste iki kez kazanan Paris Saint-Germain karşısında geldi. Yine de De Jong, Barcelona'nın son şampiyonla rekabet edebileceğinde ısrarlı. "Barcelona'da beklenti her zaman kupayı kazanmaktır. Hedef bu ama kazanamazsak bunun başarısızlık ya da kötü bir sezon olacağı anlamına gelmez" dedi.

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"Aynı hedefe sahip en az altı takım daha var ama rekabet edebileceğimize ve kupayı kazanabilecek güce sahip olduğumuza inanıyoruz. Şimdilik favori PSG. Son iki yılda da kupayı kazandılar ve bu sezon bizi yendiler. Bu yüzden gelişmeli ve sezon sonunda daha iyi olduğumuzu göstermeliyiz."

Bakü sınavının ardından pazar günü La Liga deplasmanı var

Sabah'la Bakü'de oynanacak maç, Adeyemi, Jesus ve Gordon'a Barcelona'nın genç yıldızı olmadan da başarılı olabileceğini gösterme fırsatı sunarken eksiklerle kurulan savunmayı da Avrupa sahnesinde sınayacak.

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Ardından odak hemen pazar günkü Deportivo deplasmanına dönecek. Lider Barcelona, ligdeki puan avantajını korumaya ve dinlenmiş bir Yamal'ı, iyileşme sürecindeki Cubarsi ile birlikte yeniden kadroya katmaya çalışacak.