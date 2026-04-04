Flick'ten sürpriz... Barcelona, Atlético Madrid karşısında açık bir forvet olmadan sahaya çıkacak

Barcelona teknik direktörü Hans Flick, La Liga'nın 30. haftasında bu Cumartesi akşamı Riyad Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atlético Madrid maçı için takım kadrosunu açıkladı.

Barça'nın hücumunu Lamine Yamal yönetirken, Flick, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafeina'nın yokluğunu telafi etmek için Marcus Rashford'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Flick'in sürprizi, ilk 11'de açık bir forvet oynamaması oldu. Ferran Torres ve Robert Lewandowski yedek kulübesinde otururken, Dani Olmo forvet pozisyonunda oynayacak.

Barcelona, rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 7 puana çıkarmak için Atlético Madrid'i yenmeyi hedefliyor.

Barcelona, 73 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Real Madrid'in puanı 69, dördüncü sıradaki Atlético'nun puanı ise 57.

Barcelona'nın kadrosu şu şekilde:

Juan Garcia – Joao Cancelo – Eric Garcia – Ronald Araujo – Eric Garcia – Gerard Martin – Kubarsi – Pedri – Rashford – Olmo – Yamal

Video: Mallorca, Real Madrid'i yenerek Barcelona'ya hediye verdi