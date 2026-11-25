Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, bugün çarşamba günü Azerbaycan ekibi Sabah karşısında Blaugrana'nın resmi ilk 11'ini açıkladı. Barça'yı vuran eksikler nedeniyle bu karşılaşma, grup aşamasının en heyecanlı ve merakla beklenen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Barcelona'nın maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanıyor. Katalan ekibi bu karşılaşmada üç puanı hanesine yazdırarak zirvedeki takımlara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Barcelona, maça 9 puanla sekizinci sırada başlıyor.

Flick'in açıkladığı kadro, özellikle hücum hattında birçok sürpriz barındırdı. Alman teknik adam, ön tarafta tamamen yeni bir üçlüye forma vererek risk almaktan çekinmediğini ve takımındaki tüm oyunculara güvendiğini açık bir şekilde gösterdi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısındaki ilk 11'i

Kaleci: Joan Garcia.

Defans: Alejandro Balde, Gerard Martin, Jules Kounde, Frenkie de Jong.

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Orta saha: Gavi, Pedri, Fermin Lopez.

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Hücum: Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.

Kalede Flick, son dönemde Katalan ekibinin bir numarası haline gelen genç file bekçisi Joan Garcia'ya güvenmeye devam etti. Genç kaleci bu konuma istikrarlı performansı, hızlı refleksleri ve oyunu geriden büyük bir özgüvenle kurabilmesi sayesinde yükseldi.

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Savunmada ise Flick, hız, güç ve tecrübeyi bir araya getiren bir kombinasyonu tercih etti. De Jong'un stoperde görev alması kadronun en dikkat çeken sürprizlerinden biri. Flick, De Jong'un topu temiz bir şekilde oyuna sokma konusundaki büyük becerisine ve savunma hattını sakinlikle yönetme yeteneğine güveniyor.

Orta sahada Flick, Barcelona taraftarlarının çok sevdiği üçlüyü seçti: Gavi, Pedri ve Fermin Lopez. Mücadeleyi, tekniği ve zekayı bir araya getiren bu üçlü, Barcelona'ya oyunun kontrolünü tamamen ele alma ve topu savunmadan hücuma hızla taşıma imkanı sağlıyor.

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Asıl büyük sürpriz ise hücum hattında geldi. Flick, yeni ve ateşli bir üçlüyü sahaya sürmeye karar verdi: Gabriel Jesus, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon. Hız, teknik ve fiziksel güçle öne çıkan bu üçlü, dar alanlarda hareket etmeyi ve rakip savunmaya önde baskı yapmayı iyi biliyor.

Bu üçlü, Barcelona'nın ilk 11'inde ilk kez birlikte yer alıyor. Bu durum, Katalan ekibinin taraftarlarını büyük bir merakla bekletiyor: Üçlünün Sabah savunmasıyla nasıl başa çıkacağı ve fırsatları maçı erkenden koparacak gollere çevirip çeviremeyeceği merak konusu.

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Flick, iki takım arasındaki teknik farka rağmen bugünkü maçın kolay olmayacağının gayet farkında. Sabah, karşılaşmaya büyük bir hırsla çıkıyor ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine karşı sürpriz yapmayı amaçlıyor. Barcelona ise liderliğini korumak ve eleme turlarına yükselmeyi hak ettiğini kanıtlamak için kazanmak zorunda olmanın baskısıyla sahaya çıkıyor.