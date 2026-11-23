Barcelona, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yolculuğunu tamamlayarak pazartesi akşamı Azerbaycan'a ulaştı. Katalan kulübünün uçağı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının beşinci maçında çarşamba günü Sabah takımıyla oynanacak karşılaşmaya hazırlanmak üzere Bakü'ye indi.

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Hansi Flick'in öğrencileri yaklaşık 4.000 kilometrelik bir mesafe kat etti. Bakü, Barcelona'ya tam olarak 3.970 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve bu, Katalan kulübünün herhangi bir kıta turnuvasında yaptığı en uzun yolculuk oldu.

Kulüp Başkanı Joan Laporta liderliğindeki Katalan kafilesi, beş saati aşan bir yolculuğun ardından Azerbaycan'a ulaştı. Saat 13.00'ten kısa süre sonra yola çıkan takım, Doğu Avrupa'ya uzanan uzun yol boyunca oyuncuların ve teknik ekibin sabrını sınayan, benzeri görülmemiş bir yolculuk yaptı. Kafileyi bazı yetkililer ve taraftarlar karşıladı.

Barcelona, yarın salı günü saat 17.00'de maça ev sahipliği yapacak olan Bakü Olimpiyat Stadı'nda antrenman yapacak.

Hansi Flick ve Frenkie de Jong'un, antrenmanın başlamasından 45 dakika önce basın karşısına geçerek hazırlıklar, eksikler ve takımın bu zorlu deplasman maçındaki planı hakkında konuşması planlanıyor.

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İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona kafilesi içindeki bir kaynağa dayanarak, uzun yolculuğa rağmen havanın olumlu olduğunu ve herkesin maçın önemini bildiğini aktardı.

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Barcelona'ya dönüş hemen gerçekleşecek. Blaugrana, Sabah maçının hemen ardından özel bir uçakla yola çıkacak. Flick bu uzun yolculuğun ardından oyuncularının dinlenmesine öncelik verdiği için perşembe günü antrenman yapılmayacak.

Bir sonraki antrenmanın, LaLiga'daki bir sonraki maça hazırlık kapsamında cuma sabahı yapılması planlanıyor. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz arasındaki yerini korumak için grup aşamasının bu beşinci maçından galibiyetle ayrılmayı umuyor.

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Takım şu anda beşinci sırada bulunurken, aralarında Cesc Fàbregas'ın Como'su, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool'un da yer aldığı sekiz takım daha 9 puanla eşit durumda. Bu da Bakü'de alınacak galibiyeti, diğer sonuçları beklemeden bir sonraki tura doğrudan yükselmek için zorunlu kılıyor.

Flick, bugün pazartesi yola çıkmadan önce bu maçın kadrosunu açıkladı ve kadroda bazı sürprizler yer aldı. Lamine Yamal sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Barcelona'da kalırken, genç Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiwu ilk kez A takıma çağrıldı.

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Barcelona, Bakü'ye Hamza, Christensen, Xavi Espart, Roony ve Rodri olmadan gitti. Sakat olan bu isimlerin tamamı tedavilerini Ciutat Esportiva Joan Gamper antrenman tesislerinde sürdürecek.

Flick, bu önemli eksiklerle başa çıkmak ve Barcelona'ya uzun dönüş yolculuğu öncesinde Azerbaycan'daki görevi tamamlayıp üç puanı almak için genç isimlere güvenmek zorunda kalacak.

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Kaynak, Alman teknik adamın uzun yolculuk boyunca oyuncuların zihinsel durumuna odaklandığını ve tüm oyunculardan iyi uyumalarını istediğini belirtti.